Rescatats dos excursionistes a la Canal del Cristall a la serra delnCadí

Els Bombers de la Generalitat han rescatat, aquest diumenge 7 de març, dos excursionistes que s’havien quedat atrapats a la zona de la Canal del Cristall, a la serra del Cadí, després que se’ls havia fet fosc i no trobaven el camí de tornada.

Segons ha informat el cos d’emergències, l’avís de l’incident el van rebre poc abans de les 19:00h de la tarda, quan els dos muntanyencs els van avisar que se’ls havia fet tard per tornar al seu destí, dins el terme municipal de Montellà i Martinet. Atès que a aquella hora ja no hi havia prou llum solar per activar l’helicòpter, els efectius del GRAE de la Seu d’Urgell van plantejar fer el rescat per terra.

Així, els bombers van mantenir el contacte telefònic amb els visitants, que els van detallar que estaven bé i que anaven equipats amb mantes tèrmiques per si finalment havien de passar la nit a la zona. A les tasques s’hi va sumar la unitat de muntanya dels Mossos d’Esquadra. Finalment, poc abans de la mitjanit, els excursionistes van ser localitzats sans i estalvis, a la tartera de la Canal del Cristall, i se’ls va guiar perquè poguessin arribar al lloc on havien deixat el seu vehicle.