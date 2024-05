Detenen un home per cometre estafes en matèria de telefonia mòbil a l’Alt Urgell

Una agent dels Mossos d’Esquadra. Foto: Arxiu

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat dilluns, a Juneda (Garrigues), un home de 31 anys, com a presumpte autor de deu delictes d’usurpació civil i set delictes d’estafa. La detenció és resultat d’una investigació oberta el passat mes de novembre després de rebre una sèrie de denúncies per estafa comeses amb la mateixa tipologia delictiva. Les víctimes coincidien que els hi havia arribat diferents càrrecs fraudulents de compres de dispositius de telefonia mòbil d’alta gamma que no havien efectuat.

Agents de la Unitat d’Investigació de la Seu d’Urgell es van fer càrrec del cas i van esbrinar que darrere d’aquestes estafes hi havia un grup perfectament estructurat i arrelat al territori, amb víctimes a l’Alt Urgell, el Solsonès i l’Urgell.

Els estafadors sempre utilitzaven el mateix modus operandi: un integrant de l’organització s’encarregava de suplantar la identitat dels clients d’una empresa de telefonia per a realitzar compres de telèfons de gamma alta i, posteriorment, altres membres del grup s’encarregaven d’interceptar els enviaments dels terminals abans que arribessin al seu destinatari. D’aquesta manera, s’apropiaven dels telèfons sense que la víctima s’adonés del fet delictiu fins que li arribaven alguns missatges de la companyia o per l’increment de la factura mensual on li carregaven la compra del dispositiu.

Tot seguit, un tercer membre del grup s’encarregava de comprar diverses targetes SIM, les quals eren utilitzades per a cometre altres estafes utilitzant aleatòriament els terminals adquirits il·lícitament.

Aquestes targetes SIM, donades d’alta a nom de les víctimes de les estafes, feien que els estafadors evitessin ser identificats en el moment de realitzar la trucada a la companyia telefònica per a fer la comanda fraudulenta.

El passat dilluns, pels volts de les 6 de la matinada, es va detenir a un dels integrants del grup, a Juneda (Garrigues), al qual se l’acusa la presumpta autoria de deu delictes d’usurpació de l’estat civil i set delictes d’estafa.

La investigació continua oberta per tal d’esbrinar si poden estar implicats en estafes similars i no es descarten més detencions, en concret la d’un membre del grup que està plenament identificat.

El detingut va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funció de guàrdia de la Seu d’Urgell.