Presó condicional d’un any per un accident mortal a la Rabassa el 2015

Imatge de la seu de la Justícia (AndorraDifusió)

Condemnat a un any de presó condicional el conductor que el 2015 va provocar un accident mortal a la carretera de la Rabassa. Els fets van tenir lloc quan el turisme que conduïa, en el qual viatjava també la víctima i que segons es considera provat circulava amb excés de velocitat, va col·lidir contra un camió.

Dies després el copilot va ser ingressat a Barcelona, on va acabar perdent la vida a causa d’un coàgul al cervell per un cop durant l’accident. A banda de l’any condicional, el condemnat haurà d’indemnitzar els familiars de la víctima amb 45.000 euros i amb 9.000 a la CASS, per un delicte d’homicidi per imprudència.