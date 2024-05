Resultat històric per al Lycée i el rugbi andorrà

El podi del torneig amb les joves jugadores andorranes al centre (FAR)

El Lycée Compte de Foix i, concretament, el seu equip UNSS U15 s’ha proclamat campió del torneig de Rugbi 7, a Nevers, capital del departament del Nièvre, a la regió de Borgonya-Franc Comtat. La UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) organitza competicions esportives per a les escoles de França. Aquestes competicions ofereixen als estudiants la oportunitat de competir en esports com ara futbol, atletisme, rugbi i natació, entre d’altres.

Val a dir que la delegació d’Andorra comptava amb 5 jugadores del VPC. Aquest, és un fet històric per al Lycée, però també per a la UNSS ja que és la primera vegada que un equip estranger aconsegueix el títol de campió de França.

Les andorranes van guanyar al Bordeaux als quarts de final per 45-0; al Dax, a la semifinal 20-15; i al Corbeil Essonne, a la final, per 15-10.





L’equip tècnic

Tècnics: Matthieu Deleris i Paul Greffier

Entrenadora jove: Estela Sancho

Àrbitre jove: Yael Massignac





Les jugadores

Salma Akaou 5

Nihad Rushdi 6

Ines Sancho 15

Anna Georget 12

Yaiza Valero 1

Elween Terech 19

Cinthia Caçador 20

Edith Garcia 18

Noa Díaz 10

Vivianne Lima 23

Lucia Sánchez 22

Sharon Prat 13





La classificació final

Andorra

Corbeil Essone (París)

Aubervilliers

Dax

Bordeaux

Clermont Ferrand

Toulon

Orléans

Millau

Grenoble

Issy les Moulineaux

Rouen

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) vol agrair al Lycée i als seus pares i professors que han portat el nom del rugbi del Principat a França. Des de la FAR assenyalen que “això és un motiu més per a encoratjar-nos, per a continuar treballant amb la base del nostre esport”.