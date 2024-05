La carretera entre l’Aldosa i Anyós s’obrirà aquest dissabte

Zona on s’estan realitzant les obres a Anyós a causa de l’esllavissada (arxiu / Mobilitat)

Hi haurà un petit retard respecte les previsions inicials. S’ha anunciat que s’allarguen una jornada més les obres que s’estan duent a terme al tram afectat per l’esllavissada que va malmetre la calçada, al poble d’Anyós, el passat mes d’abril. Més enllà de les afectacions en el trànsit de vehicles, la caiguda de terres no va provocar danys.

El primer pronòstic era finalitzar aquest divendres, però per culpa del mal temps, les obres que es fan en aquesta carretera secundària que uneix els pobles de l’Aldosa i Anyós, a la parròquia de la Massana, quedaran enllestides demà dissabte, 25 de maig.

Durant el període de treballs, els veïns de la zona, sí que han pogut circular amb els seus vehicles per a accedir i sortir dels seus habitatges.