Nova activitat per a infants del “Dissabtes d’aigua” per a saber més sobre l’aigua

Cartell de la 12a edició dels “Dissabtes d’aigua” (comuee)

Aquest dissabte, 25 de maig, a l’Espai Caldes d’Escaldes-Engordany, se celebrarà una nova activitat del “Dissabtes d’aigua” que organitza el Comú de la parròquia i que va adreçada a infants de 6 a 11 anys. La de demà és una activitat que porta per títol “El monsó ens deixarà xops! i tindrà lloc de les 11 a les 12:30 hores.

El monsó és un vent que produeix pluges torrencials i fortes inundacions. Per què, com i en quins moments de l’any es produeix? Els infants faran experiments i aprendran que malgrat la seva força destructora, hi ha països que depenen dels monsons per a assegurar unes bones collites.

És necessari fer la reserva prèvia al telèfon +376 80 22 55 o bé a l’adreça de correu electrònic centre.art@e-e.ad.