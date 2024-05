Homenatge als taxistes de la connexió ‘Passem el Cantó’ entre Sort i la Seu

Els actes de l’aniversari tindran lloc aquest dissabte a Sort

La sala d’actes de l’Ajuntament de Sort acollirà aquest dissabte, a les 7 de la tarda, un acte d’homenatge als taxistes que fan possible el servei de transport públic entre la capital del Pallars Sobirà i la Seu d’Urgell, conegut com a ‘Passem el Cantó’. L’activitat s’ha programat tot coincidint amb que aquests dies es compleix el 27è aniversari d’aquesta connexió.

En aquest acte hi prendrà part el taxista Josep Colom, que durant aquests anys ha estat la cara més visible d’aquesta línia entre la Seu i Sort. Colom participarà en una taula rodona en la qual també hi intervindran Agustí López, exalcalde de Sort i expresident del Consell Comarcal del Pallars Sobirà; Xavier Ripoll, fotògraf i director de Maitant Edicions, i l’escriptor d’Oliana, Jordi Pasques.

A més a més, en aquest acte també es farà la presentació del conte L’home encantat del Port del Cantó, que ha escrit Josep Colom i que compta amb les il·lustracions de Momo Bolaños. El títol fa referència al menhir que hi ha al capdamunt del port que delimita el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Aquest element prehistòric va ser destruït a mitjan segle XX però l’any 2017 es va aprofitar el 20è aniversari de ‘Passem el Cantó’ per a inaugurar-ne una rèplica, que és la que es pot veure actualment.

Els beneficis de la venda d’aquest llibre es destinaran a l’Associació Contra el Càncer del Pallars Sobirà. Per a acabar, hi haurà una actuació musical del grup La Banda del Peirot, acompanyada de moscatell i galetes del Pallars per als assistents.

‘Passem el Cantó’ es va estrenar l’any 1997 amb l’objectiu de donar resposta a la manca de transport públic entre la Seu i Sort, que encara avui veuen condicionada la seva relació per la dificultat que comporta el traçat sinuós i obsolet del port del Cantó, fruit de la manca de modernització per part del Govern espanyol, titular de la carretera N-260. Inicialment es va posar en marxa per a transportar estudiants, sobretot de Sort a la Seu, però actualment dona servei a molts altres perfils de viatgers i a d’altres necessitats de la zona. El taxi compta amb un total de 13 parades, que es fan segons la demanda de cada viatge.