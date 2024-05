El desnonament dels padrins de Callaueta arribarà a Estrasburg

L’advocat dels padrins desnonats assegura que portarà el cas a Estrasburg (AndorraDifusió)

L’advocat dels germans de Callaueta assegura que esgotarà totes les vies andorranes i portarà el cas als tribunals europeus, després que el Constitucional hagi rebutjat l’últim recurs d’empara. En el recurs, l’advocat presenta un escrit en què, segons argumenta, es prova que la persona que havia demanat el desnonament dels padrins no tenia el dret de fer-ho.

El lletrat manté que s’està vulnerant el dret a la defensa i un procés degut dels afectats en no considerar-se aquesta prova. Per tot plegat, acudirà a Estrasburg com a última instància.