La pàgina web del BOPA, accessible per a tothom

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (SFG)

El portal en línia del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) és accessible per a tothom des d’aquest mateix dimecres. La pàgina web ha incorporat una aplicació que dona diversos serveis d’accessibilitat perquè les persones amb discapacitat puguin tenir accés a tota la informació que conté el portal. El sistema, que ja està implantat a la web del Govern, respon a la política implementada per a fer inclusives totes aquelles webs que siguin d’interès general, així com també per a donar compliment a la Llei d’accessibilitat.

La nova aplicació és un mètode de navegació intel·ligent que s’adapta a les necessitats específiques de cada usuari, permet diverses modalitats de comunicació com el teclat estàndard, el comandament de veu, l’emissió de sorolls, els lectors de pantalla i els polsadors de navegació amb la ment. El servei permetrà la navegació i l’escolta de tots els documents publicats al BOPA i per a activar-lo s’haurà de prémer la pestanya d’accés que apareixerà a la part esquerra de la pàgina web i seguir les instruccions que indica.