Andorra no té pensat reconèixer Palestina com a estat

El ministre portaveu, Guillem Casal en una imatge d’arxiu (SFG)

El Govern d’Andorra ha decidit desvincular-se d’Espanya, Noruega i Irlanda i no reconeixerà el territori de Palestina com a estat. Ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, que ha recordat que “ja es va fer un pas reconeixent-lo com a membre de les Nacions Unides fa unes setmanes”.

“Perquè es pugui resoldre aquest conflicte de manera pacífica sense que perjudiqui principalment a la població civil hi ha d’haver una situació on puguin assentar-se en un mateix fòrum multilateral els diversos actors implicats”, assenyala Casal.

“Andorra va reconèixer Palestina com a membre de les Nacions Unides. Ens continuem mantenint amb el que vam anunciar a principis de maig i, de moment, res ens fa pensar anar més enllà”, ha indicat el ministre.