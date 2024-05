La Seu: Aquest dijous presenten “Les aventures d’en Plomet”, llibre inspirat en un nen andorrà i la seva malaltia (vídeo)

“Les aventures d’en Plomet”, de Mariona Bessa, és un llibre infantil publicat per Anem editors amb la col·laboració d’Andbank i la llibreria La Trenca. Tots els beneficis de la venda del llibre aniran a entitats de recerca del síndrome de duplicació MCEP2. Aquest dijous, 23 de maig, serà presentat a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, a les 19 hores. També hi haurà la presentació al Principat, el dimarts 25 de juny, a les 19:30 hores, a l’Hotel Roc Blanc.

Les aventures d’en Plomet estan inspirades en la vida de l’Aleix, un nen de 9 anys que resideix a Andorra i que conviu amb una malaltia minoritària anomenada síndrome de duplicació MECP2. Aquest trastorn genètic està caracteritzat per una àmplia gamma de símptomes greus, fins i tot un baix to muscular, una discapacitat intel·lectual profunda, retards del desenvolupament, infeccions respiratòries recurrents, inexistent comunicació verbal, convulsions i espasticitat progressiva.

La seva síndrome fa que l’Aleix i els seus pares hagin de superar reptes cada dia, fins i tot amb les coses que semblen més senzilles: posar-se els mitjons al matí abans d’anar a l’escola, rentar-se les dents, pujar les escales de casa… Sort que l’Aleix i en Plomet compten amb el suport de professors, terapeutes, metges, amics i familiars que els fan la vida més agradable.

En aquest llibre infantil es vol promoure la importància de l’amistat i la necessitat de viure en un entorn inclusiu i equitatiu. Igual que li passa a en Plomet, a mesura que l’Aleix creix, es fa més evident que és diferent i té més dificultats. Els nens i les nenes amb discapacitat i les seves famílies s’enfronten a desafiaments grans, però gràcies al suport, l’ajuda i l’amor que reben de la gent que els envolta, no hi ha obstacles per a ningú.

Aquest llibre s’ha fet realitat gràcies a la dedicació i professionalitat d’un equip de persones que han donat generosament el seu temps i treball. Tots els beneficis de la venda dels llibres es destinaran a la investigació de la síndrome de duplicació MECP2.

Els seus impulsors esperen que aquesta història aporti somriures, generi aprenentatges i mostri que cada infant, independentment de la seva discapacitat o necessitats, mereix el suport que requereix.

Els llibres els podreu trobar a la llibreria La Trenca, així com a la resta d’establiments del sector.