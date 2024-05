Espot i Molné reivindiquen el paper de la Policia “en la preservació de la seguretat” en el dia de la seva patrona

Agents de la Policia desfilant davant de les autoritats (SFGA)

La Policia ha celebrat aquest divendres la diada de la patrona del Cos, Santa Maria Auxiliadora. Un dia que ha començat amb la missa tradicional a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella i ha continuat amb la cerimònia d’honor als símbols de l’Estat a la plaça del Poble. Així mateix, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director de la Policia, Bruno Lasne, han passat revista als efectius policials.

Posteriorment, i com és habitual, el Centre de Congressos de la capital ha acollit l’acte institucional, durant el qual Espot ha pogut dirigir-se als efectius de la Policia, destacant “el rol determinant” dels agents “en la preservació de la seguretat i la protecció”. “Una qüestió de la qual les ciutadanes i els ciutadans d’Andorra estem especialment orgullosos, perquè és un dels nostres trets identitaris i diferenciadors”, ha afirmat.

Per aquest motiu, el cap de Govern ha posat en relleu “l’esforç del Govern per a invertir en la modernització de la policia”, subratllant el “compromís amb una àrea que considerem molt sensible”. Precisament, Xavier Espot s’ha referit a l’aposta per la digitalització, entre d’altres, així com al reforç de recursos materials i del nombre d’efectius. “Tenim la ferma convicció que el principal actiu del Cos de Policia són les persones que l’integren”, ha emfatitzat. Espot ha apuntat que “també s’ha aprovat la modificació de diversos reglaments del Cos, entre els quals destaca el Reglament de l’accés, la promoció i la carrera professional del Cos de Policia”.

Per la seva part, Ester Molné ha agraït “el treball de les persones que es dediquen a protegir el nostre país, ressaltant el compromís i la vocació de servei públic”. La ministra, de la mateixa manera que el cap de Govern, ha reiterat la voluntat d’avançar en la digitalització i dotació de recursos de la Policia.





La Policia, però, reclama més recursos (AndorraDifusió)

El director de la Policia considera inexcusable i inajornable dotar el cos de més mitjans materials i personal. La xifra ideal seria arribar a 300 agents durant la present legislatura.

Bruno Lasne ha reclamat millors “salaris i condicions” per a captar i retenir talent i que “la professió de policia torni a ser atractiva”. Ara mateix, l’edat mitjana dels agents es de 42 anys, 50 en el cas dels comandaments. Ha destacat que actualment hi ha un policia per cada 337 habitants, però la xifra és insuficient si es té en compte els visitants, ja que llavors la ràtio se situa en un per cada 36.000 persones.

L’any passat el Cos d’ordre va fer més de 10.300 intervencions i 1.025 detencions. S’han incrementat, sobretot, els delictes tecnològics i comencen a proliferar els relacionats amb la intel·ligència artificial. Tot plegat, ha transcendit durant la celebració de la patrona del Cos, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.