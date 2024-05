Adjudicats els treballs de conservació i reposició de passos d’aigua i obres de drenatges a totes les carreteres

Carretera de muntanya a Andorra (SFG)

Reduir el risc de talls de carreteres en períodes d’esdeveniments meteorològics excepcionals, com fortes pluges o desgels sobtats, i, d’aquesta manera, millorar la seguretat dels usuaris de la via. Tot, tenint en compte que les carreteres interfereixen en els rius i torrents, fent necessària la construcció d’infraestructures de drenatges i d’altres obres de fàbrica. Amb aquest objectiu, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels treballs de conservació i reposició de passos d’aigua i obres de drenatge en els entorns de rius i torrents a totes les carreteres secundàries i generals del país pel 2024.

L’adjudicació de les tasques a les vies secundàries ha recaigut sobre Treballs Públics MTS, dividint-la en tres paquets, per zones del territori nacional: Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria; Ordino, la Massana i Escaldes-Engordany; i, finalment, Canillo i Encamp. Cal destacar que l’adjudicació té l’objectiu de comptar amb els serveis d’una empresa de suport als professionals de Territori, perquè aquesta pugui actuar amb la màxima celeritat quan sigui requerida. D’aquesta manera, no es contracta la companyia per una obra en concret, sinó per tenir-la disponible durant tot el 2024. Segons s’ha establert a l’edicte, a cadascuna de les tres zones, Treballs Públics MTS podrà fer diferents obres per un import global i màxim de 100.000 euros el 2024 (per tant, un màxim de 300.000 euros).

En el cas de les carreteres generals, l’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Treballs Públics MTS. La formula de contractació és la mateixa que en el cas anterior, podent ser la companyia requerida durant el 2024 per a fer –per un import màxim de 150.000 euros– treballs de conservació i reposició de passos d’aigua i obres de drenatge en els entorns de rius i torrents a les vies generals.





Campanya de revisió d’ancoratges de les carreteres generals per 121.161,81 euros

D’altra banda, el Govern ha aprovat l’adjudicació de la campanya de 2024 de revisió d’ancoratges instal·lats a la xarxa de carreteres generals per un total de 121.161,81 euros. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Pirineu Inspecció i Control i el termini d’execució és d’un any, a comptar de l’endemà de la signatura del contracte.