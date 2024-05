57 anys de la boda d’Elvis Presley amb Priscilla Beaulieu

Era un primer de maig de 1967, ara fa ni més ni menys que 57 anys, que el mite del rock and roll, Elvis Presley es casava amb una espectacular Priscilla Beaulieu. L’enllaç matrimonial va tenir lloc a l’hotel Aladdin de Las Vegas. No es pot dir que fos l’escenari més romàntic per a prometre’s l’amor per a sempre, però hi va haver festa.

De fet, a la cerimònia, que va durar ben just vuit minuts (una mica més de la durada d’una cançó), hi van assistir un centenar de convidats. Val a dir que els recent casats van marxar de lluna de mel a Palm Springs, Califòrnia. Vaja… Tot, posat una mica a calçador, però amb el pes innegable que va tenir a nivell mundial.





Font: EfeEme.com