Escaldes i Andorra la Vella obren una sala d’estudi nocturna per als estudiants

Imatge de la sala que es destina a l’estudi nocturn (comuee)

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella obren una sala d’estudi nocturna al passatge Antònia Font Caminal amb l’objectiu de facilitar un espai als estudiants en època d’exàmens. La instal·lació quedarà oberta des d’avui dimecres i fins al 30 de juny, de les 19.30 hores fins a la mitjanit, per tal de donar cobertura en una franja horària en la qual les biblioteques ja han tancat i proporcionar als estudiants un lloc tranquil i adequat per a concentrar-se. La sala nocturna també serà operativa els mesos de novembre i desembre, coincidint també en una època de molta càrrega per als estudiants.

En aquest sentit, la sala d’estudi nocturna està equipada amb mobiliari adequat i connexió wifi gratuïta. A més, compta amb personal que supervisa l’espai i ofereix suport i orientació als estudiants.

L’obertura d’aquesta sala d’estudi nocturna és una nova acció que s’emmarca en la voluntat dels dos comuns de buscar sinergies i reflecteix el compromís compartit de les corporacions amb l’educació i el benestar dels joves.