Verdaguer Edicions presenta la ‘Bibliografia general de Jacint Verdaguer (1864-2023)’, d’Àlvar Valls i Roser Carol

Els escriptors Roser Carol i Àlvar Valls (Verdaguer Edicions)

Arriba el mes de maig, el mes de Verdaguer. I amb ell, la publicació de la Bibliografia general de Jacint Verdaguer (1864-2023), una obra a l’alçada dels grans tòtems de la literatura: una bibliografia general que recopila totes les publicacions sobre la vida i obra del poeta de Folgueroles, siguin seves o facin referència a la seva figura i obra. La publicació d’aquesta bibliografia suposa un abans i un després en els estudis verdaguerians i conclou un treball de quasi dues dècades dels seus autors.

Aquest inventari de les publicacions d’obres del poeta i sobre la seva vida i obra es presentarà a Folgueroles el 17 de maig, el dia del 179è aniversari del seu naixement, en el marc de la Festa Verdaguer, el festival literari que anualment li ret homenatge.

Aquesta minuciosa bibliografia és la culminació del macroprojecte verdaguerista d’Àlvar Valls i Roser Carol, que està format per tres obres. La primera és la novel·la Entre l’infern i la glòria (Edicions de 1984) d’Àlvar Valls, que va veure la llum el 2020 i que narrava la vida de Verdaguer amb tota mena de detalls documentats, guardonada amb el premi Crexells. La segona és el llibre Verdaguer dia a dia. Cronologia de Jacint Verdaguer (1845-1902), que el 2023 va inaugurar la col·lecció «Eines» de Verdaguer Edicions. Ara arriba aquesta bibliografia que documenta la vasta obra tant del poeta com de tota la producció literària que l’ha seguit.

Tant la cronologia com la bibliografia són eines que contribueixen a explicar la vida i l’obra del poeta i, cada una, des de la seva especificitat temàtica, mostren el personatge, el mite, en el context de la seva època i a posteriori, com a referent i patrimoni col·lectiu.

En la present bibliografia, els autors presenten més de nou mil fitxes bibliogràfiques estructurades en 32 seccions temàtiques que s’agrupen entorn de dues grans parts: «Obres de Verdaguer» i «Obres sobre Verdaguer», amb l’objectiu de dotar els estudis verdaguerians d’una eina de caràcter bibliogràfic, àmplia i actualitzada, que és alhora un aparador de la magnitud de la producció del poeta i de la seva amplíssima recepció, dins i fora del nostre país, des del seu temps fins avui mateix.





Biografies i biografismes de Verdaguer

El llibre Bibliografia general de Jacint Verdaguer (1864-2023) es presenta el 17 de maig a Folgueroles acompanyat d’una mostra paral·lela pensada per a exposar-se a biblioteques que, amb títol Biografies i biografismes de Verdaguer, explica com Verdaguer és el català més biografiat de tots els temps i mostra els títols més destacats. I és que cap altre personatge com ell, no compta amb tantes biografies. Obres extenses o breus, totals o parcials, documentades o indocumentades, a favor o en contra. Cap vida d’escriptor català no ha passat com la del poeta de L’Atlàntida per tants exàmens, recerques i veredictes. La mostra compta amb text original de Ricard Torrents, estrenada el 2015 i renovada ara amb motiu de la publicació del llibre, i ja està disponible per a itinerar.





Festa Verdaguer 2024

L’edició 2024 de la Festa Verdaguer tindrà lloc del 17 de maig al 10 de juny a diversos espais de Folgueroles i Barcelona. Un any més, el festival literari i d’arrel tradicional apropa la figura de Verdaguer a través de noves interpretacions.

A part de la presentació de la bibliografia el 17 de maig, destaca la projecció de la pel·lícula Canigó 1883, d’Albert Naudin, de la qual es faran tres projeccions, una a Folgueroles i dues al MUHBA Vil·la Joana. També s’han programat mitja dotzena de propostes musicals, entre les quals destaca l’estrena del concert Un raig de llum en un de tants ulls que no hi veuen, amb Sílvia Bel, Carles Beltran i Natàlia Miró do Nascimento.





Els autors

Roser Carol i Roman (La Bisbal d’Empordà, 1964). Filòloga per la UAB, professora de català i correctora de textos. Forma part de la plantilla de correctors externs de les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans i és assessora lingüística de la revista Serra d’Or i de diverses editorials. Ha exercit com a professora i examinadora del Consorci per a la Normalització Lingüística i de l’Escola d’Administració Pública, i ha impartit conferències, cursos i cicles dins el programa «Conèixer Catalunya» de la Generalitat, entre els quals alguns sobre la vida i l’obra de Jacint Verdaguer. És autora, juntament amb Àlvar Valls, de Verdaguer dia a dia. Cronologia de Jacint Verdaguer (1845-1902).

Àlvar Valls i Oliva (Barcelona, 1947). Professor de català, corrector de textos i escriptor. Forma part de la plantilla de correctors externs de les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans i és assessor lingüístic de la revista Serra d’Or. Va ser comissari de l’exposició «Verdaguer pels camins d’Andorra» (2002). Entre les seves publicacions destaca l’estudi toponímic Pirineu de Verdaguer: Els noms de lloc del poema ‘Canigó’ (2013), diversos articles divulgatius de temàtica verdagueriana i la novel·la Entre l’infern i la glòria (2020), biogràfica de Verdaguer, guardonada amb el premi Crexells.