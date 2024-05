Obertura d’un concurs per a museïtzar l’antic centre emissor de Ràdio Andorra a través de la realitat augmentada

Equips de l’antiga Ràdio Andorra (SFG)

Per tal de donar compliment a l’objectiu del Pla estratègic de la cultura 2030 d’adequar les infraestructures culturals existents, el Govern ha decidit convocar un concurs per a contractar una empresa per a museïtzar l’antic centre emissor de Ràdio Andorra amb l’objectiu de convertir-lo en un espai en el què conèixer i aprofundir en la història d’aquesta emissora i de la radiodifusió al país.

La voluntat de l’Executiu és que l’espai dedicat a la memòria de Ràdio Andorra relati, a través de la realitat augmentada, la història a partir de l’espai exterior i de la sala dels emissors amb els espais annexes de generadors, continuïtat i despatxos. La resta de l’edifici, on se situen les oficines d’Andorra Turisme, no formarà part d’aquest projecte.

L’aposta per la realitat augmentada es deu a la voluntat d’intervenir el mínim imprescindible en el centre emissor a Encamp, el qual és testimoni arquitectònic i tècnic d’una part de la història del país. Cal recordar que Ràdio Andorra va començar a emetre l’agost del 1939 i va emmudir l’any 1981.

Aquest projecte preveu la proposta creativa, el guió audiovisual, la producció musical, les traduccions i adaptacions, tots els equipaments tècnics i la seva instal·lació. El projecte de l’espai memòria de Ràdio Andorra haurà de tenir en compte la transformació del país i donar valor al llegat patrimonial inclosos els béns mobles, els documentals, els programes, la música i altres testimonis.

L’objectiu del Govern és que un cop implementat aquest projecte, l’espai memòria de Ràdio Andorra passi a formar part de l’oferta museística del país i sigui obert a tots els públics, en convivència amb els usos diaris de les oficines d’Andorra Turisme.