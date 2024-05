L’AQUA serà avaluada externament per l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA)

La seu del Consell General (AQUA)

El passat 29 d’abril, l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) va iniciar el procés d’avaluació externa per part de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA). Aquest procés, que té per objectiu avaluar el compliment de l’AQUA amb els Estàndards i Directrius per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG), culminarà a mitjans de 2025, després de l’avaluació de l’autoinforme de l’Agència, les visites a les seves oficines i les entrevistes amb el seu equip i els agents d’interès del sistema d’ensenyament superior d’Andorra.

En cas de rebre una avaluació favorable, l’AQUA també s’incorporarà al Registre Europeu per a la Qualitat de l’Ensenyament Superior (EQAR). Aquest registre assegura el compliment de les agències de qualitat universitària amb estàndards elevats de transparència, independència i qualitat dels processos d’avaluació de l’ensenyament superior. El registre a l’EQAR també contribuirà a la confiança de la comunitat educativa, les institucions i la societat en la qualitat de l’ensenyament superior andorrà. Així mateix, influenciarà positivament en la mobilitat de l’alumnat i del professorat i en el reconeixement de títols, pilars fonamentals del Procés de Bolonya.