Detenen, a Les, dues persones amb 13.382 pastilles d’èxtasi

Els milers de pastilles d’èxtasi intervingudes per la Policia Nacional espanyola a Les (Policia Nacional)

La Policia Nacional espanyola ha detingut dues persones a la localitat de Les (Val d’Aran) per un presumpte delicte de tràfic de drogues, intervenint un total de 13.382 pastilles. Els agents, com a conseqüència d’un control policial i en donar l’alto a un vehicle ocupat per dues persones, van observar un comportament intranquil en el procés d’identificació, de manera que van sol·licitar l’obertura del maleter del vehicle per a fer-ne una inspecció més minuciosa.

Fruit d’això, es van localitzar quatre bosses transparents que contenien multitud de pastilles de color verd en forma de sol i amb el dibuix de la corona d’un rellotge, dues bosses transparents que contenien pastilles de color grisenc amb una forma semblant a pipes de gira-sol, dues bosses transparents que contenien pastilles de color rosa intens en forma rectangular i amb dibuixos i una bossa transparent contenint pastilles de color rosa encunyades. Totes elles anaven envasades al buit.

Després de verificar que es tractava de substàncies estupefaents, es va detenir aquestes dues persones per un delicte de tràfic de drogues.

Els detinguts es van identificar amb documentació italiana i francesa, la qual van mostrar en un telèfon mòbil, de manera que a Comissaria, es va contactar amb els equips centrals de verificació de documents estrangers que, uns minuts més tard, van emetre un informe provisional de falsedat documental de ambdues imatges en no tenir correspondència amb el numeral que hauria d’aparèixer als documents mostrats.

Així mateix, ha estat possible determinar que les dues persones havien estat identificades anteriorment a Espanya per haver entrat irregularment al·legant ser de nacionalitat algeriana.

Les diligències a la comissaria van permetre verificar l’existència d’uns 13.400 pastilles que, en espera de l’anàlisi als laboratoris de referència, contenen principis actius de MDMA, conegut habitualment com a “èxtasi”. Juntament amb les pastilles, es van intervenir 2.128 euros en efectiu.

Com que la intercepció del vehicle i dels seus ocupants es va produir a la localitat de Les i procedien de França, els investigadors estudien la possibilitat que els detinguts formen part d’una organització criminal que introdueix aquest tipus de droga tòxica a l’Estat espanyol, per la qual cosa la investigació policial continua oberta.

Els detinguts van passar a la disposició del Jutjat d’Instrucció de Vielha.