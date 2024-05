Tornar a competir al circuit del Jarama, una motivació extra per a Joan Vinyes

Jaume Font pilotant el Porsche (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche 911 GT3 CUP) disputaran el proper cap de setmana (11 i 12 de maig) les 2 hores nonstop del circuit del Jarama, prova inicial del Campionat d’Espanya de Resistència (CER) 2024. D’aquesta manera, el tàndem de l’equip Baporo Motorsport tornarà a un certamen que els pilots han guanyat diverses vegades, tant formant equip com compartint volant amb altres pilots. La particularitat de la present edició serà que faran el seu debut al CER pilotant un vehicle de la marca d’Stuttgart.

Cal esmentar que el calendari del CER 2024 consta de només dos meetings (Jarama 11-12/5 i Barcelona (23-24/11). És evident, doncs, que el menor “lapsus” en qualsevol de les cites serà molt complicat de recuperar.





Per a començar el CER 2024, un circuit carismàtic

El traçat ubicat al km 26 de l’autovia del Nord (A-1) és un dels escenaris més longeus del motorsport europeu. El traçat amb un total de 3.850 metres es va inaugurar el juliol de l’any 1967.

Zones tan conegudes com l’enllaç entre les corbes de Le Mans i Farina, la ràpida Ascari (Hípica) amb Portago a continuació, o la baixada de Bugatti, fa més de 50 anys que posen contra les cordes a pilots del màxim nivell, tant de motos com cotxes, que han competit o segueixen competint a la pista del RACE.





Com serà el Jarama al volant d’un Porsche?

Després de diverses temporades (des de 2018) de no competir a la pista del circuit de San Sebastián de los Reyes, Joan Vinyes es mostra molt il·lusionat a anar a un traçat en què es troba molt còmode malgrat la dificultat.

Aquestes eren les paraules del pilot andorrà abans d’iniciar el desplaçament a Madrid: “Estic desitjant començar a resoldre alguna de les incògnites que ara mateix tinc al cap. Aquests dubtes se centren sobretot en com superar de la manera més efectiva possible els punts de més dificultat del circuit, pensant que aquesta vegada estarem al volant d’un Porsche. No hi ha dubte que estar encertats a la fase inicial del meeting (entrenaments lliures) dependrà acabar les 2 hores entre els millors”.

Cal recordar, que no serà la primera vegada que Vinyes competeix als comandaments de GT al Jarama. A principis dels 2000 va pilotar un Ferrari, precisament al CER. Aquest és el record: “No hi ha dubte que va ser una gran experiència disputar el CER amb Santi Puig, compartint el volant d’un Ferrari. De tota manera, tot i que l’escenari és pràcticament el mateix, la mecànica té prestacions que són molt diferents”.





Programa horari: Dissabte (dia 11) entrenaments i diumenge (dia 12) les 2 hores

El dissabte (dia 11), Vinyes-Font tindran el primer contacte amb l’asfalt de la pista del Jarama. Concretament, a les 11.45 hores se celebrarà la mànega d’una hora d’entrenaments lliures.

Entre les 16.05 i les 16.50 hores del mateix dissabte, es disputaran els entrenaments oficials. El format serà l’habitual del CER, és a dir, 20’ per a cada pilot amb una aturada de 5’ al pit-lane per a fer el canvi de pilot. La suma del millor crono de cada pilot serà la que determinarà la posició a la graella de sortida.

Per a diumenge (dia 12) a partir de les 13.15 hores es donarà la sortida a les 2 hores non-stop, amb diverses dificultats a superar durant la prova (canvis de pilot, refueling, canvis de rodes…).

Vinyes-Font i el seu equip Baporo Motorsport afronten el primer round del Campionat d’Espanya GT 2024 amb confiança i disposats a lluitar pel títol del certamen.