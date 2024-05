L’UdA premia dos projectes per a fomentar la salut i el benestar de la comunitat universitària

Alumnes i docents premiats pel foment de la salut i benestar en l’àmbit universitari (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha lliurat aquest dimecres els premis de la tercera edició del Concurs ODS, titulat “Què podem fer a l’UdA per la salut i el benestar (ODS 3)”. Després de dues edicions dedicades a l’acció pel clima, enguany l’objectiu del certamen ha estat fer aflorar idees que puguin contribuir a millorar la salut i el benestar de la comunitat universitària i, per això, s’ha emmarcat en l’ODS 3.

En la categoria d’estudiants, el projecte guanyador ha estat una plataforma informàtica per a adquirir i difondre coneixements, i debatre i fomentar la participació ciutadana i estudiantil en l’àmbit de la salut i el benestar, tant a nivell personal com col·lectiu. Els autors de la iniciativa són els estudiants del bàtxelor en Informàtica Alejandro Moreno, Aleix Puigmal i Beatrice Veres.

En la categoria oberta al personal i a d’altres col·lectius de la Universitat, el treball guanyador ha estat el titulat “El repte de les set claus del benestar digital”, presentat pels docents Cristina Carbonell i Carles Porté. L’objectiu del projecte és fomentar el benestar digital i evitar el mal ús dels dispositius electrònics entre la comunitat universitària a través d’un conjunt d’accions concentrades en una setmana.

A banda dels projectes guanyadors, la voluntat és que, en la mesura del possible, l’UdA pugui implementar les idees de tots els cinc projectes que s’han presentat en la tercera edició del concurs. El jurat ha estat format per Montserrat Casalprim, com a representant de la Junta Acadèmica de la Universitat; Sofia Cortesao, cònsol menor de Sant Julià de Lòria; Rosa Maria Expósito, representant del personal administratiu i tècnic al Consell Universitari; Lorena Jordana, representant del personal docent al Consell Universitari, i Arnau Solé, representant dels estudiants al Consell Universitari. Cada membre dels dos grups guanyadors ha estat premiat amb un equipament informàtic valorat en 600 euros.