La primera Jornada educativa per a la igualtat de gènere referma l’aposta del Govern per “una societat més justa”

Imatge de la primera Jornada educativa per a la igualtat de gènere (SFG)

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana han organitzat la primera Jornada educativa per a la igualtat de gènere, que s’ha celebrat aquest dimecres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’esdeveniment s’ha concebut com a un espai de trobada entre docents dels sistemes educatius andorrà, espanyol i francès, on han pogut intercanviar experiències educatives i bones pràctiques en aquest àmbit.

Així doncs, l’acte ha girat al voltant de diferents ponències en què els docents –tots ells referents d’igualtat del seu centre–, acompanyats d’alguns dels seus alumnes, han exposat projectes treballats a les escoles en pro de la igualtat de gènere, en el marc del Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres escolars.

En declaracions a la premsa, la secretària d’Estat, Mariona Cadena, ha posat en relleu la importància dels professionals de l’educació, ja que “són els que estan dia a dia a les aules, qui fomenten la igualtat i fan sensibilització i prevenció contra la violència de gènere”. “Hem de tenir en compte que l’educació és el pilar fonamental per a assolir una societat més justa i igualitària”, ha destacat.

La jornada ha conclòs a la tarda amb la projecció del reportatge La conquête de l’espace, un reportatge impulsat per Nicole Abar, exfutbolista internacional francesa i exentrenadora que va treballar com a consellera tècnica de la federació de futbol del seu país. Abar és una figura de referència a França com a activista i defensora dels drets de les dones en l’esport.