El Govern nomena Juli Minoves com a nou rector de l’UdA

El nou rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves (UdA)

El Govern ha aprovat aquest dimecres el nomenament de Juli Minoves com a rector de la Universitat d’Andorra (UdA) per un període de cinc anys. D’aquesta forma, es dona compliment a la resolució del Consell Universitari de l’UdA, que en una reunió celebrada el passat 29 d’abril va escollir la candidatura de Minoves per a ocupar aquesta responsabilitat. Així doncs, el nou rector de la universitat iniciarà les seves funcions, un cop ha estat nomenat formalment pel Consell de Ministres, el 23 de maig de 2024.

Juli Minoves és llicenciat en Ciències econòmiques i socials per la universitat suïssa de Friburg, així com màster en Ciència política per la Universitat de Yale i doctor en Ciència política per aquest mateix centre estatunidenc. Actualment exercia com a catedràtic de Ciència política i director de l’Institut d’Estudis Internacionals de la Universitat de La Verne, als Estats Units d’Amèrica, institució a la qual va ingressar el 2012. Anteriorment, entre el 2001 i el 2009, Minoves havia estat ministre del Govern d’Andorra, ocupant diverses carteres ministerials; i abans, entre el 1993 i el 2001, havia exercit diferents responsabilitats al Cos Diplomàtic andorrà.