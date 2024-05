L’Andorra Business Market presenta els projectes de 31 empreses emergents i reuneix 40 inversors

Imatge de l’Andorra Business Market 2024 (Andorra Business)

La quarta edició de l’Andorra Business Market s’ha celebrat aquest dijous, 9 de maig, a Andorra la Vella amb totes les entrades exhaurides. En aquest fòrum emprenedor organitzat per Andorra Business i la Red Business Market han interactuat empreses nacionals i internacionals, inversors i emprenedors. Concretament, han pres part representants de 31 startups, 15 d’elles andorranes (Attitude, Balize, Cloudify Consulting, Cool is best, Elevados, Filtroo, Football improvement tool, Gosguapos, Ladies 4 Crypto, Leibor, LoresyncMontpackers, Onalabs, OtsoSalezfy, Smart warm tecnologies i Taskin), i 40 inversors.

La jornada s’ha iniciat amb la intervenció del secretari d’Estat de Diversificiació Econòmica i Innovació, Marc Saura, que ha destacat que “aquest esdeveniment per als emprenedors és una gran oportunitat de presentar-se davant d’una trentena d’inversors, amb l’objectiu de buscar suport i col·laboració per a impulsar els seus projectes a un nivell superior. Aquestes startups representen una àmplia gamma de sectors i estic segur que, en alguns casos, fins i tot, seran una gran descoberta amb propostes molt interessants”.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha fet una presentació on ha explicat l’evolució del panorama emprenedor nacional, ha recordat les lleis que estan facilitant l’aterratge d’aquests models de negoci a Andorra, ha animat a prendre part i a utilitzar la plataforma d’startups impulsada per Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació (AR+I), i ha anunciat els nous serveis que s’estan treballant des de l’entitat que dirigeix. Hidalgo ha assenyalat que tot aquest desplegament “es fa per a potenciar l’economia del país impulsant el nostre ecosistema emprenedor i empresarial, i l’atracció de talent”.

Durant la jornada han tingut lloc reunions privades entre els inversors i els emprenedors. També ha intervingut Astghik Zakharyan, CEO de SIA Startup Investor Accelerator, que ha impartit la conferència, “Why, who and how to get started in Angel Investing”. Paral·lelament s’ha celebrat la taula rodona “Les tendències en inversions de startups” amb Ignacio Fonseca, director de Gestió d’Actius de Creand, Josep Navajo, fundador de Delvy, Aitor Fuster, de Associate Actyus – Andbank, i Carlos Salinas, director de MoVe i director d’Actius Digitals i Fintech a Morabanc. La taula estava moderada per Judit Hidalgo, directora d’Andorra Business.