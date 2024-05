‘Shop in Andorra’, la nova marca del comerç que posa en valor l’experiència de compra

Andorra Turisme ha presentat aquest vespre de dimarts “Shop in Andorra, experts en compres“, la nova marca sota la qual es desplegaran un seguit d’accions que busquen promoure el sector del comerç al Principat. Tal com ha destacat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, es tracta d’un pla innovador que s’ha dissenyat tenint en compte el sector: “ens hem reunit personalment amb comerciants i associacions del país i hem copsat els diferents punts de vista que ens han guiat per a definir un seguit d’accions concretes i aplicables al sector”.

La consultoria experta en retail, Intueri Consulting, de la mà d’Andorra Turisme, ha analitzat la situació del comerç al país i a nivell mundial, basant-se en les dades de WGSN, l’empresa líder en estudis de consum a escala global. Aquesta empresa internacional acompanyarà a Andorra Turisme per a identificar les tendències de futur arreu del món.

Amb aquesta informació, s’ha definit un seguit d’objectius que han de contribuir a promocionar el comerç andorrà: captar un perfil de client amb més poder adquisitiu; redefinir la intenció de compra; incrementar la despesa mitjana; i fomentar la diversificació de l’oferta. “En l’escenari actual, una de les claus per a dinamitzar el comerç i donar resposta als objectius plantejats és posar en valor l’experiència de compra, fent que sigui única i inoblidable”, ha emfatitzat la directora d’Intueri Consulting, Maria Segarra.

Per aquest motiu, una de les accions que es duran a terme en el marc del nou pla és la creació d’un programa formatiu específic per al sector. De fet, Torres ha avançat durant l’acte que “ja s’ha fet una primera reunió amb el ministeri d’Educació per a desenvolupar aquest programa de formació específica per al sector del retail”.

D’altra banda, i amb la voluntat de generar un punt de trobada anual amb el sector, es crearà Shop in Andorra Fòrum d’Experts en Compres, un espai on es podrà debatre i analitzar les tendències de compra i on participaran talent local i internacional. Així mateix, el nou Observatori del Comerç -impulsat per la Cambra de Comerç i que es presentarà properament- servirà per a generar i estudiar dades que permetin prendre una fotografia acurada del retail dins el país.

Aquesta informació se sumarà a la dels estudis a escala mundial de WGSN que serviran per a elaborar els butlletins periòdics que s’enviaran al sector perquè estigui al dia de les últimes novetats. Altres accions del nou pla ja en marxa són l’actualització i ampliació de la secció de compres de visitandorra.com -amb un mapa de les zones comercials i un calendari d’esdeveniments- o la promoció a les xarxes socials d’@andorraworld, entre d’altres.

Seguint aquesta línia de treball que busca consolidar la imatge del país com a destinació de compres, l’Andorra Shopping Festival passarà a dir-se Shop in Andorra Festival, alineant-se amb el concepte creatiu. D’aquesta manera, la nova marca Shop in Andorra es beneficiarà de la promoció internacional del festival.





Les compres, l’activitat principal dels turistes

El Principat va rebre més de 9,3 milions de visitants el 2023, superant els 7,6 milions de 2013. Tanmateix, “els esforços per a potenciar la visita de turistes amb la diversificació i desestacionalització de l’oferta-, han evidenciat un canvi de tendència en la darrera dècada, amb un creixement dels visitants que dormen al país en detriment dels excursionistes d’un sol dia”, ha manifestat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku.

En aquest sentit, el 2013, el 70% dels visitants van ser excursionistes, mentre que el 30% van ser turistes. En canvi, el 2023 els turistes van créixer fins al 43%. De fet, Andorra ha passat de rebre gairebé 2,3 milions de turistes el 2013 a rebre’n més de 4 milions deu anys més tard, que suposa un increment del 76%. Com a conseqüència, les pernoctacions han augmentat també un 71%, passant de més de 6,9 milions de nits el 2013 a més d’11,7 milions el 2023.

El tipus de turista també ha evolucionat: el 69% respon a un perfil socioeconòmic mitjà-alt, el que ha permès un increment de la despesa mitjana diària, que s’ha enfilat dels 125 euros als 163 euros. Tot i que només el 40% dels turistes venen a Andorra amb el shopping com a principal motiu, la realitat és que acaba sent una de les activitats principals de la gran majoria, el 93%.