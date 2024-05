La Seu sol·licita una subvenció per a senyalitzar les cinc llambordes Stolpersteine instal·lades al municipi

Una llamborda Stolpersteine, a la Seu, en memòria de Remigio Morella, assassinat pels nazis (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha sol·licitat al Memorial Democràtic una subvenció per a la senyalització de les cinc llambordes Stolpersteine que hi ha instal·lades a la ciutat. Aquest ajut sol·licitat s’emmarca en les subvencions adreçades a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

Val a recordar que la Seu d’Urgell compta des de fa un any amb cinc llambordes Stolpersteine que recorden els cinc urgellencs que van ser deportats als camps de concentració nazi. Es tracta de Victorià Córdoba Bordoll, Antonio Vial Candia, Remigio Morella Giraut, Bonaventura Aixàs Obiols i Josep Sans Sansa.

Les cinc llambordes es poden trobar davant dels domicilis particulars d’aquests urgellencs. L’itinerari de les cinc Stolpersteine és: plaça de Sant Nicolau, 12, domicili de Victorià Córdoba Bordoll; carrer de les Eres, 16-22, domicili d’Antonio Vial Candia; plaça del Carme, s/n, domicili de Remigio Morella Giraut; carrer dels Canonges, 51, domicili de Bonaventura Aixàs Obiols; i carrer de l’Escorxador, 7, domicili de Josep Sans Sansa.





Stolpersteine, pedres de la memòria

Els Stolpersteine (paraula alemanya que significa “pedres, llambordes o llambordins de topada o per ensopegar”), en català, pedres de memòria, són petits monuments creats per l’artista alemany Günter Demnig l’any 1993 en memòria de les víctimes del nazisme. Segons l’artista, el qui ho mira s’ha inclinar per a llegir el text, un signe de respecte de la persona deportada.

Es tracta de llambordins fets de formigó, de 10 cm per 10 cm i coberts d’una fulla de llautó en la que es graven les dades essencials de la persona. L’objectiu és fer aturar el vianant i fer-lo pensar en la persona desapareguda, assassinada o torturada. Ensenyen l’omnipresència del mal en la vida quotidiana. Cada llambordí està fet a mà, un per un, un gest de respecte i d’humanitat que vol explícitament contrastar amb l’eliminació industrialitzada perpetrada pels nazis.

Val a dir que també existeix una aplicació i un web per a facilitar la identificació i la localització de totes les pedres.





Visita guiada: ‘Stolpersteine. Els urgellencs deportats als camps nazis’.

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat ha organitzat novament per al dissabte 27 de juliol una visita guiada per l’itinerari de les cinc llambordes instal·lades a la Seu d’Urgell dedicades als cinc urgellencs deportats.

En aquesta visita guiada es realitzarà un recorregut exterior pel centre històric on es descobriran les cinc llambordes Stolpersteine col·locades l’any passat en homenatge a Victorià Córdoba Bordoll, Antonio Vial Candia, Remigio Morella Giraut, Bonaventura Aixàs Obiols i Josep Sans Sansa, tots ells capturats, que van sofrir en primera persona la repressió del nazisme en els camps de concentració.

Per a participar-hi cal fer reserva prèvia. La inscripció té un cost de 4,50 euros per persona.