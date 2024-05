La Creu Roja Andorrana consolida els projectes de 2023 i presenta les noves accions i reptes per al futur

El punt lila a la festa major d’Escaldes (Creu Roja Andorrana)

Per a celebrar el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, la Creu Roja Andorrana va organitzar un acte especial al Centre de Dia Paraires, a Escaldes-Engordany, durant el qual es va destacar el compromís i la consolidació de l’entitat en les seves diverses àrees. En l’acte, es va fer balanç dels èxits i reptes de l’any anterior, segons revelava la memòria de 2023.

Durant el darrer any, la Creu Roja Andorrana va reforçar el seu compromís amb la comunitat, consolidant els seus Centres de Dia existents i inaugurant el nou Centre Paraires. Aquesta nova instal·lació ha permès ampliar l’impacte de l’organització i arribar a més persones necessitades a tot el territori andorrà gràcies al suport del copríncep francès. Les aliances amb empreses i entitats, destaquen des de l’ONG, són fonamentals per a la realització d’iniciatives com aquestes.

Com a algunes de les dades clau de 2023, segons ha explicat el director de l’entitat, Jordi Fernández, destaquen diverses àrees i projectes de llarg recorregut. Les hores de voluntariat, per exemple, han crescut un 11,91%, passant de 10.516 a 11.769. El nombre de la plantilla de personal també ha anat a l’alça lleugerament amb la incorporació de 7 persones, amb paritat total en càrrecs directius (3 dones i 3 homes).

El Centre Nacional de Formació ha treballat de manera continuada realitzant 213 formacions a 3.141 alumnes, entre les habituals del seu calendari formatiu i les del Projecte PAPI, enfocat a l’alumnat d’entre 10 i 12 anys de tots els sistemes educatius del país, i que és una realitat un any més gràcies al Govern d’Andorra i Grup Heracles. Pel que fa a serveis preventius, s’ha mirat de fer costat del màxim nombre possible d’esdeveniments esportius, culturals i socials del país amb 410 serveis coberts i 5.095 hores de voluntariat, destacant la incorporació dels Punts Lila, amb 19 serveis el 2023 en diferents esdeveniments d’oci nocturn del Principat.

Tal com ha mencionat Jordi Fernández, “els aspectes socials i l’assistència als col·lectius més vulnerables són part integrant de la missió de l’entitat”, i aquestes accions s’han vist incrementades recentment atorgant més visibilitat a les diferents àrees com la social amb, per exemple, el servei de teleassistència domiciliària, la botiga solidària i la incorporació d’activitats d’oci comunitari al Centre Penitenciari.

La Creu Roja també presta una atenció especial en el col·lectiu de la gent gran, però també en el de la infància i adolescència. Així, com a unes de les grans fites a assolir de cara al pròxim any, destaca l’ampliació de la xarxa de Centres de Dia, on se sumaria un nou Centre als tres que ja gestiona l’entitat, i també dues accions per als usuaris i usuàries més joves: la creació d’un Club d’Activitats Comunitàries, on aspiren a crear un espai on les persones amb risc d’exclusió social puguin reunir-se, compartir experiències i participar en activitats enriquidores, i el Projecte RollingAnd, que tindrà la finalitat de conscienciar i sensibilitzar als joves del país en el consum de substàncies. Tanmateix, el projecte de pisos amb serveis per a la gent gran a Sant Julià de Lòria, veurà la llum en els pròxims anys i serà un gran pas complementari als ja afermats pisos socials de la Fundació Armor.

El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, per la seva part destaca que “l’any 2023 ha representat un gran pas en la nostra capacitat d’expansió i impacte, permetent-nos arribar a més persones i oferint serveis encara més personalitzats i necessaris”.

Finalment, la Creu Roja Andorrana agraeix a totes les entitats i empreses col·laboradores, socis i sòcies, així com a l’equip de voluntariat, la seva implicació, sense els quals no seria possible dur a terme les diferents accions en benefici de la comunitat del país.

El pròxim acte de la Creu Roja Andorrana tindrà lloc el 31 de maig, a les 19 hores, a l’Hotel Starc d’Andorra la Vella, amb la primera Gala Benèfica de l’entitat, una ocasió única per a celebrar els èxits, reconèixer el treball de tothom qui forma part de l’organització i recaptar fons que permetran continuar la seva tasca humanitària.