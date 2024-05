Entrades a la venda i programació disponible del 13è FeMAP

Pàgina web del FeMAP

Ja es poden comprar les entrades i consultar la programació completa de la nova edició -la tretzena- del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) a través de la seva pàgina web. El certamen musical 2024 se celebrarà del 5 de juliol al 25 d’agost i comptarà amb 54 concerts de 24 grups diferents.

Es podrà gaudir en els 40 municipis FeMAP, repartits entre els Pirineus de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord. Enguany s’han incorporat 4 poblacions: Campdevànol, Planoles, Peramola i el Pont de Suert.

Inaugurarà l’edició Arianna Savall (Hirundo Maris) i Noctes Cor de Cambra amb “El Cant de la Sibil·la i la Balada del Somni. Cants místics entre el visible i l’invisible”, a la Catedral de la Seu d’Urgell. Es tracta d’un programa centrat en dues peces misterioses que provenen de l’edat mitjana, però que han estat cantades i han perdurat al llarg dels segles gràcies a la seva bellesa i màgia.

El FeMAP va més enllà de la música. Continua apostant pels Concerts amb Gust i les activitats complementàries que fan de l’experiència FeMAP una proposta transversal per un desenvolupament integral del territori. Ambdues iniciatives estan incloses en la compra de l’entrada.

Aquest any hi haurà 4 degustacions de productes de km 0, després d’actuacions als municipis de Llívia, Sort, Tremp i la Seu d’Urgell. A més, hi haurà una cinquantena d’activitats complementàries que es realitzaran prèviament als concerts, com ara visites a esglésies, museus locals, passejades naturalistes o altres rutes turístiques pels municipis.

Altrament, el FeMAP social, el programa social del Festival que apropa la música a les persones més vulnerables o amb dificultats per a accedir a la cultura, oferirà aquest estiu 22 concerts adaptats a les necessitats dels tres col·lectius en els que actua: el de la gent gran, el de la salut mental i el de la diversitat funcional.

Les entrades anticipades generals ja estan disponibles a 16 euros (20 euros a taquilla els dies dels concerts), les reduïdes a 13euros (16 euros a taquilla) i les entrades infantils a 2 euros (de 3 a 14 anys). Els col·lectius que disposen de descompte i poden optar a la tarifa reduïda són diversos. Per exemple: els amics del FeMAP, famílies monoparentals o nombroses, joves entre 15 i 25 anys i persones majors de 65 anys (consultar el llistat sencer a www.femap.cat).

També hi ha l’oportunitat de reservar l’entrada més l’allotjament a través dels Packs Turístics del FeMAP, que estan disponibles a partir de 50,80 euros per una persona en una habitació doble. Una oferta que facilita l’organització i fa l’estada al Pirineu encara més completa. Hi ha 54 packs, un per a cada concert, i d’altres d’especials que es poden personalitzar a mida, escollint el nombre de nits i concerts desitjats. Per a més detalls, entrar a www.packsturisticsfemap.cat.