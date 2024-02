Reeditat un llibre del professor Javier Salazar sobre la història de la Seu de 1822 a 1972

Coberta del llibre reeditat de Javier Javier Salazar

El Centre Associat de la UNED La Seu d’Urgell ha reeditat en format digital una versió ampliada del llibre titulat “De la Regencia de Urgel al boom turístico (1822-1972). Siglo y medio de historia y literatura en torno a la Seu d’Urgell”, del professor Javier Salazar Rincón.

L’obra, que va ser publicada per primer cop el 2006 en format paper, està dividida en cinc capítols i reconstrueix la imatge de l’Alt Urgell, la Seu i Andorra a través dels relats d’alguns viatgers que van recórrer la zona als segles XIX i XX; la importància de la ciutat com a enclavament militar i capital eclesiàstica; l’alçament absolutista de 1822, i la constitució i el fracàs de la Regència d’Urgell; la Tercera Guerra Carlista, i el paper que la Seu hi va jugar entre 1874 i 1875.

Així mateix, l’autor parla de la localitat i la seva comarca observades per tres escriptors cèlebres, Josep Pla, Julián Marías i Josep Maria Espinàs, en el moment en què la societat de consum començava a assentar-se entre la població.

El llibre es pot llegir i descarregar gratuïtament a la Biblioteca Virtual del Centre Associat i a la Biblioteca de Catalunya.