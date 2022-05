L’INNTEC 2022 tractarà la revolució tecnològica del turisme i els NFT

En la seva sisena edició, les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies INNTEC tornen a un format presencial de dues jornades i tractaran sobre la transformació digital en els sectors de l’hoteleria (hospitality) i de noves tendències tecnològiques com el metavers, els NFT (non fungible tokens) i la tokenització.

El primer dia es dedicarà als nous models de relació amb els clients en el sector dels hotels i els allotjaments, on trobem un nou paradigma de servei a uns viatgers molt més digitals. Els clients esperen dels hotels una experiència digital sense friccions, l’excel·lència en l’atenció, més eficiència i reducció dels temps d’espera. La realitat virtual, la realitat augmentada, la intel·ligència artificial, l’internet de les coses i les habitacions intel·ligents guanyaran pes per donar experiències úniques als clients.

Tendències com els viatges sostenibles prenen importància i la microsegmentació de clients i la tematització d’experiències estan de moda. El segon dia es focalitzarà en les noves tendències tecnològiques del 2022, com el metavers, els non fungibles tokens (NFT) i la tokenització. La indústria mundial del metavers generarà un negoci de 18.500 milions d’euros en els pròxims 8 anys i tindrà un impacte especial en sectors com el de les comunicacions, les xarxes socials, les finances, els videojocs, l’oci o el turisme.

L’objectiu d’aquesta jornada és aterrar aquests conceptes i fer-los arribar al públic d’una manera clara i entenedora. ACTINN vol impulsar a Andorra nous tipus de negocis que dinamitzin el país i per això a les jornades INNTEC d’enguany és debatrà sobre quines iniciatives es poden dur a terme per fer d’aquestes tendències una realitat i sobre com es pot crear i atraure empreses i talent. I finalment veurem exemples d’iniciatives andorranes que estan experimentant amb el metavers i la tokenització i on els esports electrònics i la tecnologia blockchain tindran un paper important. L’INNTEC 2022 comptarà amb 16 conferenciants que intervindran en 6 ponències i 4 taules rodones.

Durant les jornades es lliuraran també els ACTINN Awards 2021, que han recaigut en Purple Dye, empresa emergent capdavantera en el món de la intel·ligència artificial, i YouCake, un projecte innovador que busca transformar la pastisseria d’autor per ser competitiva al segle XXI, i s’obriran les candidatures per a l’edició del 2022. Les jornades se celebraran el dimarts 31 de maig i el dimecres 1 de juny al Teatre de les Fontetes de la Massana.

Les inscripcions són gratuïtes i ja estan obertes a inntec.ad. INNTEC 2022 compta amb el patrocini de Credit Andorrà, FEDA, Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació, Tècniques d’Avantguarda, NAOS, Grandvalira i Andorra Telecom, i amb la col·laboració del Comú de la Massana, la Unió Hotelera d’Andorra, Andblockchain i l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics.

L’Associació Clúster de la Innovació i Noves Tecnologies d’Andorra, ACTINN, és una associació plurisectorial privada sense ànim de lucre, impulsada per la Iniciativa ACTUA (actualment Andorra Business) l’any 2012, i constituïda a finals de l’any 2015, amb l’objectiu principal de millorar la competitivitat de les empreses TIC del nostre país, i d’implantar i desenvolupar les noves tecnologies i la innovació en diferents àrees de negoci.