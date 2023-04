La Policia incrementa el nombre de detencions al 2022 coincident, també, amb l’augment de visitants

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha resolt aquest passat 2022 el 80% dels delictes constatats durant l’any, que són un total de 2.357. Així s’evidencia en la memòria anual del Cos, publicada al portal de Transparència. En les dades fetes públiques pel Departament, destaca com la majoria de delictes estan relacionats amb la seguretat col·lectiva. Són 581, és a dir, un 24,6% del total. D’aquests, gairebé tots, 552, han suposat una detenció per conduir sota els efectes de l’alcohol i/o les drogues.

Detencions

Un total de 1.100 persones van ser detingudes l’any 2022, un 24% més que l’any anterior, amb pics a principis i finals d’hivern, a la primavera i al mes de juliol, períodes que van coincidir amb èpoques de major afluència turística i grans esdeveniments.

Les detencions relacionades amb delictes contra la seguretat col·lectiva, principalment per conduir sota els efectes de l’alcohol i/o les drogues, suposen el 40% del total d’infraccions imputades a les persones detingudes. Cal matisar que a un mateix detingut se li pot imputar més d’un delicte. Així, als 1.100 detinguts del 2022 se’ls imputen un total de 1.336 delictes.

La segona causa d’arrest més habitual són els delictes contra la salut pública. En conjunt, la gran majoria de les detencions tenen relació amb l’alcohol o les drogues.





Accidents de trànsit

Durant el 2022, el Cos de Policia ha intervingut en 536 accidents, 281 dels quals han estat amb ferits i, dos, mortals.

En 99 del total d’accidents, xifra que suposa prop d’un 18,5%, hi ha hagut incidència d’alcohol o drogues.

Quant a les sancions de circulació, un 76% de les prop de 16.500 imposades van ser per excés de velocitat.

En comparació amb el 2021, l’augment dels controls en un 22% va suposar la detecció d’un 24% més d’infractors, evidenciant un increment directament relacionat amb aquest fet.





Prevenció

La persecució dels delictes i la protecció dels drets i les llibertats de la ciutadania són les principals missions de la Policia.

En aquest sentit, la prevenció esdevé una eina fonamental que el Cos promou amb diferents campanyes de seguretat en el trànsit, controls, dispositius especials, rondes preventives i divulgació d’informació i consells a través de diversos canals.

Les xerrades a les escoles i les col·laboracions amb altres institucions són un altre element clau per tal de fer èmfasi en la importància de garantir la seguretat en tots els àmbits.





Conclusió

L’anàlisi de les dades, similars a les dels anys 2019 i 2018, permet concloure com aquest 2022 ha posat de manifest la recuperació plena de l’activitat turística, que havia disminuït per la Covid, amb un augment significatiu de visitants. Des d’una visió estadística, un augment de visitants provoca un augment de la població de referència que, al seu torn, produeix un augment de les incidències. Amb tot, no s’han incrementat en gran manera.

La Policia considera, per tant, que s’han complert la majoria dels objectius de manera satisfactòria.

De cara al 2023, es començarà a modernitzar l’administració de la Policia amb la millora de la gestió de la informació, que també permetrà realitzar tràmits amb més agilitat.