Estudien com afecta a la flora i fauna d’Andorra i dels Pirineus el canvi climàtic

Alumnat de l’EAMPEAV observant les espècies del projecte (AR+I)

Escoles i ciutadania participen en el seguiment de 9 espècies diferents a Andorra, en el marc de Phénoclim, un projecte transfronterer que relaciona la data d’un esdeveniment fenològic amb l’avenç del canvi climàtic en un estudi al llarg dels anys.

Després d’alguns anys implantat a Andorra, diferents escoles i ciutadania general han contribuït a poder conèixer els resultats dels Pirineus i amb la primavera de 2023 arrenca una nova temporada d’observacions. La participació és voluntària, a través de la pàgina web de Phénoclim, i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) actua com a referent territorial per a dinamitzar i assessorar les persones que hi participen. A la mateixa web es pot trobar el CALENDARI d’observacions estimat, així com altres recursos.





Anàlisi d’anys anteriors

La primavera de 2022, al conjunt dels Pirineus, va mostrar un avançament dels processos de fenologia a la primavera de 4,9 dies a la baixa altitud, mentre que van mostrar un retard de 1,2 dies a alçades més altes, per sobre 1.050 metres (font: Bilan Printemps 2022 @CREA MontBlanc).

Aquestes observacions són de causa multifactorial, segons han mostrat alguns estudis, com per exemple la calidesa o no de l’hivern anterior, les temperatures de la pròpia temporada, el pas imparable del rellotge circadiari de la terra…

De moment no es poden analitzar les dades únicament d’Andorra per un registre encara massa curt, però sí que es fa a nivell de Pirineus i Alps.

Muntanya mitjana (<1.050m) 4,9 dies abans Alta muntanya (>1.050m) -1,2 dies abans

Sobre l’avançament de la primavera al Pirineu, basat en les dades proporcionades per la ciutadania al projecte Phénoclim, a menys de 1.050 m d’alçada s’observa un avançament de la primavera corresponent a 4,9 dies, mentre que a més de 1.050 m hi ha un retrocés de 1,2 dies. Als Alps les dades són d’un retard de 1,5 dies a baixa altitud, i sense decalatge a alta muntanya. Font: CREA -Montblanc.

Anomalies de temperatura mitjana del 2022, gran tendència de l’augment d’anomalia positiva (més càlida) entre 1950 i 2015. Font: Andorra Recerca + Innovació via www.oma.ad

La participació dels centres escolars

A dia d’avui, hi ha 9 centres escolars de primera i segona ensenyança inscrits, que han estat actius en el projecte al llarg dels diferents cursos escolars. Es disposa de gairebé dues-centes observacions provinents de les escoles i la participació activa de l’alumnat i els docents.

Malgrat tot, no totes continuen amb la introducció de dades, degut a diferents circumstàncies. Així mateix, des de l’AULA de l’AR+I es mantenen en contacte amb les escoles per tal d’acompanyar-les, a través de reunions informatives, presentacions a l’alumnat (ja siguin a grups classe o bé, als membres de les comissions d’Escola Verda), acompanyament a la identificació de les espècies a observar o per a la ideació de materials.