El Cor de Rock d’Encamp de l’Escola Andorrana roda el videoclip amb la cançó “I want to sing”

Vídeo del 4 de desembre, del concert “Nadal amb Passió” quan es va estrenar la cançó I want to sing de qual qual es farà el vídeo

Després de l’èxit amb Dones d’aigua de Juli Barrero, Hèctor Romance dirigeix el nou videoclip I want to sing, amb música d’Albert Gumí i per encàrrec dels directors del Cor de Rock Jordi Porta i Gil Blasi. Amb aquesta cançó es vol denunciar la situació crítica en la que es troba el món per la creixent contaminació i pel canvi climàtic que ja és una realitat.

A més, les tensions entre països i les guerres amenacen cada cop més la pau mundial. El poder de la música i la força dels joves aportaran l’esperança per a construir un món millor on poder lluitar amb llibertat pels somnis de cadascú.

La cançó es va estrenar el passat diumenge 4 de desembre de 2022 en el concert Nadal amb passió de la Fundació ONCA a l’Auditori Nacional.





SINOPSI

En un futur no massa llunyà, la contaminació i la destrucció de les guerres, posen en perill la supervivència dels éssers humans i del Planeta. Un grup de rebels iniciarà una revolució per a intentar capgirar el destí de la humanitat.

Per als alumnes del Cor de Rock representa una nova experiència educativa ja que tenen l’oportunitat de viure de manera professional cada etapa del procés: càstings de cant, d’expressió i de ball, coreografies, acting davant de càmera, maquillatge, vestuari…

La gravació àudio s’ha realitzat a l’estudi Ivolution Studios&Live de Marc Mas, per on han passat els més de 60 alumnes del Cor de Rock d’Encamp, la banda de rock formada per Marc Mas (bateria), Amador Ramos (baix) i Gil Blasi (teclat), i un quartet de corda de l’ONCA, amb Àlex Arajol (violí), Elias Porter (violí), Sílvia Garcia (viola) i Mireia Planas (violoncel). Actualment està en procés de mescla i masterització.

Les localitzacions per al rodatge han estat al Bosc de Beixalís, a la Mina de Llorts i a l’antiga caserna militar de Castellciutat. L’enregistrament final tindrà lloc al port de Cabús a finals d’abril.

La preestrena del videoclip a Andorra està prevista cap a finals del mes de maig. La intenció és promocionar-lo en els principals festivals de cinema internacionals.





El rodatge compta amb un equip tècnic majoritàriament andorrà format per:

Direcció: Hèctor Romance

Producció: Jordi Porta i Gil Blasi

Direcció de Fotografia: Gemma Roges

Operador de càmera/Steady: Oriol Olivera

Foquista: Sandra González

Auxiliar de Càmera: Jordi Seabra

Operador drone: Ruben Calvo

Gaffer: Hèctor Pardo

Art: Judith Puig i Cristina Rodríguez

Vestuari: Anna Mangot i Maria Solsona

Maquillatge: Inés del Busto i Lola Funes

Coreografies: Paula Pons

Música: Albert Gumí

Productora: Romance Produccions

Proveïdors: Govern d’Andorra, Comú d’Encamp, David Arasa SLU i Mavid