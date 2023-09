Esquí: Els equips femení i masculí, junts a Ushuaia

Els equips d’esquí alpí, femení i masculí, de la FAE a Ushuaia (FAE)

Aquests dies els equips femení i masculí de la FAE coincideixen a Ushuaia, on preparen l’inici de temporada amb intenses jornades d’esquí alpí. L’equip femení ha estat entrenant aquests dies alternant jornades d’eslàlom amb jornades de gegant, principalment amb Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia. Així mateix, Jordina Caminal, esquiadora de velocitat, ha pogut fer també diverses sessions de supergegant. L’equip femení ha iniciat el viatge de tornada a Andorra aquest mateix divendres.

Per la seva part, l’equip masculí, amb Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella han sumat durant el temps que estan a Ushuaia tres primers dies d’eslàlom per preparar les dues jornades de competició que ja van disputar. Després van tenir un dia de descans i ara han finalitzat un bloc de cinc dies de gegant. Ahir dijous van descansar i ara està previst tornar a fer un bloc de gegant “perquè aquí a Ushuaia tenim més possibilitats d’entrenar-ho que no quan anem al nord, a Kaabdalis”, segons ha explicat el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel, que ha dit també que segurament l’equip tindrà alguna sessió de supergegant. “Les condicions són bones, entrenem amb l’equip de Copa d’Europa d’Itàlia, amb Espanya, i amb molt bones condicions i bon ambient”.

El bloc masculí, que va arribar a Argentina el 9 de setembre seguirà amb el seu treball a Ushuaia fins el 4 d’octubre, dia de tornada a Andorra.

A Ushuaia també es troba Cande Moreno, que encara s’hi estarà fins l’1 d’octubre.