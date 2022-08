Ensopegades dels equips masculí i femení d’escacs a les Olimpíades de Chennai

L’equip andorrà masculí ha perdut el seu darrer partit per 1,5 a 2,5 davant Perú a les Olimpíades de Chennai, a l’índia. L’equip ha lluitat de valent contra un equip molt fort i s’ha estat a punt de guanyar el matx. En el primer tauler, Lance Henderson, aconseguia avantatge, però, en el decurs de l’encontre s’ha igualat el joc i s’han signat les taules contra el GM Emilio Córdova. Lance Henderson porta 3,5 punts en 5 partides disputades a títol personal.

En el segon i tercer tauler també s’han donat taules després de partides molt igualades. Jordi Fluvià porta 2 punts de 4 partides jugades i Óscar de la Riva 3 punts de 4 partides.

En el quart tauler s’ha decidit finalment l’encontre, l’adversari de Josep Maria Ribera, el GM Deivy Vera ha portat la iniciativa i ha anat augmentant la pressió fins guanyar el punt i donar la victòria al seu equip. Josep Maria Ribera porta 1 punt en 4 partides. Serni Ribera, que aquest dimarts era reserva, porta de moment 2 punts de 3 partides.

L’equip suma 6 punts en les 5 rondes disputades fins ara, amb tres victòries i dues derrotes enfront Armènia i Perú (cada victòria són 2 punts, l’empat del matx 1 punt i la derrota 0 punts).

Dimecres, en la sisena ronda de les onze que hi ha per disputar, l’equip andorrà jugarà enfront Tadjikistan. La classificació provisional l’encapçala l’equip de l’Índia 2 amb 10 punts. Empatat a punts, en el segon lloc, hi ha Armènia, tots dos conjunts estan invictes encara.

L’equip femení, superat per Albània

S’ha de tenir en compte que l’equip albanès té molta experiència i també superava a Andorra, clarament, en el rànquing tauler per tauler. Tan sols, l’Andrea, tenia més ELO que la seva adversària.

Precisament en aquest tauler és on s’ha produït la victòria Andorrana. L’Andrea des del començament ha llençat un atac sobre l’enroc plantejat. Han estat constants amenaces que la jugadora Albanesa no ha sabut resoldre.

A la segona taula, l’Ariadna, ha jugat amb la defensa Siciliana i, després de moltes maniobres, ha anat quedant pitjor fins a perdre fitxes i, poques jugades més tard, la partida.

Al tercer tauler, la Silvia, ha sortit de l’obertura amb posició favorable, però, en un canvi de peces ha calculat malament i s’ha quedat amb un cavall menys. A partir d’aquí solament era qüestió de tècnica l’imposar-se en la partida. Al quart tauler, la Jana, ha jugat bé la defensa francesa, fins que l’experiència de la jugadora Albanesa s’ha fet valer.

Desprès de la cinquena ronda l’equip continua amb 4 punts de 10 possibles.