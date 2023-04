Els minairons també seran a l’espai

Gina Tost, secretària de Polítiques Digitals amb Pol Flores, un dels infants que va proposar el nom de ‘Minairó’ (Gencat)

La tercera missió satel·litària que impulsa el Govern de la Generalitat en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya‘ ja té nom, ‘Minairó’, i està a punt per a enlairar-se cap a l’espai aquest mateix mes d’abril. Així ho ha anunciat la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost i Faus, en l’acte de presentació de la missió, que ha comptat també amb la participació de Sergi Figuerola Fernandez, CTIO de la Fundació i2CAT, entitat que gestiona la missió i que n’ha licitat el servei; i Jaume Sanpera Izoard, CEO i cofundador de Sateliot, l’empresa desenvolupadora del nanosatèl·lit que proveirà el servei.

Segons ha explicat la secretària Tost, “‘Minairó’ és una missió tecnològicament molt innovadora que té per objectiu demostrar en espai casos d’ús amb el protocol de connectivitat 5G NB-IoT NTN, en el qual ja ha contribuït notablement la primera missió de comunicacions IoT de l’Estratègia NewSpace, l‘Enxaneta’, i desplegar un laboratori en òrbita per a validar tecnologies i serveis desenvolupats a Catalunya”. Uns objectius, ha afegit la secretària Tost, “que ens permetran seguir avançant en les grans fites de l’estratègia: la promoció i projecció de l’ecosistema espacial català al país i al món, l’intercanvi de coneixement i transferència tecnològica i, sobretot, la generació, atracció i retenció del talent vinculat a aquest nou àmbit a Catalunya”.

Per a poder assolir aquests objectius, el passat 30 de març es va signar, en el marc de l’Estratègia NewSpace, el contracte entre la Fundació i2CAT i Sateliot pels serveis satèl·litaris que permetran disposar d’aquesta infraestructura de validació tecnològica a l’espai.

El “laboratori en òrbita”, desenvolupat i gestionat per la Fundació i2CAT, permetrà validar el concepte innovador de càrregues flexibles (flexible payload) reprogramables en vol per a facilitar l’execució de diferents funcions i serveis adaptats a les necessitats dels casos d’ús i de la validació d’una tecnologia de gestió automàtica de grans constel·lacions de satèl·lits en òrbita baixa. En aquest entorn, i2CAT treballarà en la validació de casos d’ús com poden ser la monitorització de cultius, la gestió de recursos hídrics, el control de transports i mercaderies o la gestió d’infraestructures remotes, entre d’altres.

Sergi Figuerola, CTIO de la Fundació i2CAT, ha afirmat que “aquesta missió ens permetrà posicionar i2CAT com a centre capdavanter en la validació de casos d’ús amb tecnologia 5G NB-IoT NTN i de noves solucions amb l’objectiu de consolidar la sobirania tecnològica“.

El servei contractat el prestarà el segon nanosatèl·lit desenvolupat per Sateliot, que també és el segon que dona servei a una missió de l’estratègia New Space de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un CubeSat de 6U (sis unitats/cubs de 10cm3) i d’uns 10kg de pes que s’enlairarà aquest mes d’abril des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia (EUA), a bord d’un coet llançador Falcon9 de la companyia nord-americana SpaceX.

Per a Jaume Sanpera, CEO i cofundador de Sateliot, “la nostra companyia està davant del llançament històric d’un satèl·lit innovador, basat en unes tecnologies pròpies que tindran un gran impacte en l’àmbit de les telecomunicacions satel·litàries a escala internacional. El fet de ser aquí demostra el suport al sector del NewSpace“.

Aquest nanosatèl·lit és el primer de la història que es llançarà sota l’estàndard 5G, cosa que suposa un canvi de paradigma a les telecomunicacions satel·litàries. El satèl·lit donarà cobertura a tota la superfície terrestre i permetrà que qualsevol dispositiu d’IoT pugui connectar-se via satèl·lit o mòbil a qualsevol lloc i amb un cost molt baix, la qual cosa suposa “democratitzar” la Internet de les Coses.





‘Minairó’: un personatge mitològic del Pirineu dona nom a la missió

Com ja va fer en les dues missions anteriors, la Secretaria de Polítiques Digitals ha tornat a comptar amb la col·laboració i suport de l’InfoK, programa informatiu infantil i juvenil del canal SX3, per a possibilitar que els nens i nenes de Catalunya triessin el nom per a la tercera missió espacial de l’Estratègia NewSpace. L’objectiu és despertar l’interès per la ciència i la tecnologia entre el jovent i fomentar així les vocacions tecnològiques del futur.

‘Minairó’, el nom triat, és el que va quedar segon en les votacions realitzades per més de 20.000 nens i nenes en el concurs de l’InfoK que es va fer l’any passat per a batejar el segon nanosatèl·lit de l’Estratègia New Space i en què va resultar guanyador ‘Menut’.

Aquest nom el van proposar dos infants, la Jana Bassegoda Gajas, de Rubí, de 9 anys, i en Pol Flores Rabascall, de la Selva del Camp, de 7 anys, que ha pogut participar en la proclamació del nom junt amb la secretària Tost i la directora i presentadora de l’InfoK, Núria Vilanova Blanco. ‘Minairó’ és el nom amb què es coneix un personatge de la mitologia tradicional del Pallars, Andorra i el Pirineu en general, un ésser fantàstic en forma de follet diminut que segons la llegenda és molt inquiet i treballador.





Sobre l’Estratègia NewSpace de Catalunya

Després de l‘Enxaneta’, el març del 2021, i el ‘Menut’, el gener d’aquest 2023, ‘Minairó’ suposa la tercera missió satel·litària de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, impulsada pel Govern a través de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball i amb la participació de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), fa Fundació i2CAT i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

L’estratègia està concebuda per a aprofitar i maximitzar les oportunitats d’aquest nou àmbit econòmic basat en l’ús de satèl·lits de petites dimensions que orbiten a baixa altura i en l’explotació de les seves dades. Així, planteja un programa d’actuacions específiques, com ara les missions satel·litàries, amb la voluntat d’avaluar l’adopció d’aquesta tecnologia en els serveis de la Generalitat i fer de tractor per al seu desenvolupament en els diferents sectors productius i, al mateix temps, situar l’ecosistema espacial català al tauler de joc internacional vinculat a aquest nou àmbit emergent i promoure la generació, atracció i retenció de talent a Catalunya.

En aquest sentit, un dels objectius de l’estratègia és la cooperació internacional, així com la projecció i connexió de l’ecosistema català amb altres pols d’innovació d’arreu del món per a promoure entorns de col·laboració, l’intercanvi de coneixement i l’associació tecnològica, i acords de política industrial en el sector espacial.

Actualment, Catalunya compta amb gairebé 100 empreses i entitats del sector espacial que ocupen més de 1.500 treballadors i facturen anualment més de 800 milions d’euros. En concret, l’àmbit del NewSpace suposa un 20% del sector, i es preveu que multiplicarà per quatre les xifres de facturació i ocupació en els propers 5 anys.