L’Andorra Sax Fest segueix amb el seu programa de luxe

Jazz Night amb Jordi Barceló (Festival)

Aquest dimarts, dia 4 d’abril, ha estat novament una jornada intensa per a tota aquella gent que està involucrada a l’Andorra Sax Fest. No hi ha mancat de res, des de classes magistrals per als concursants que participen en aquest certamen, fins al concert Jazz Night amb la brillant participació de Jordi Barceló.

La jornada d’aquest dimarts encara no ha finalitzat del tot. Molts dels concursants que segueixen endavant hauran de descansar per a estar al 100% de les seves facultats, però, és que el programa d’avui és molt temptador. En un tres i no res (previst per a les 23 hores) tindrà lloc la Jam Session amb Kic Barroc a l’Art Hotel.

