BC Andorra: Darrers sospirs del curs pensant ja en el proper

Jean Montero, un dels jugadors que no seguirà (Club)

La direcció esportiva del BC Andorra comença a perfilar la temporada vinent ja amb l’objectiu de la permanència a l’ACB assolit. Aquest diumenge acaba la lliga i a ningú se li escapa que pot ser l’últim partit de molts jugadors amb la samarreta tricolor. Alguns com Tyson Pérez i Jean Montero és clar que marxaran i també hi ha carpetes obertes amb peces destacades com ara Jerrick Harding, Marin Maric i Tobias Borg.

Qui sembla que podria continuar és Stan Okoye. L’aler nigerià té contracte per al curs vinent i malgrat les lesions que ha patit, el seu rendiment ha estat exponencial els darrers partits. De fet, les tres últimes jornades ha anotat 13 punts amb un 41% d’encert des del triple, de mitjana. La seva experiència i físic ha estat clau durant el tram decisiu de la temporada i, això, fa que la direcció esportiva hi confiï per a la pròxima temporada.

Abans de parlar de moviments, els tricolors s’enfrontaran aquest divendres al Río Breogán, a Galícia, i al València diumenge, al Poliesportiu del Govern, a Andorra la Vella.