Nomenen, Anna Vives Tarrés, delegada del Govern de la Generalitat a Andorra

Anna Vives és la nova delegada del Govern a Andorra [Foto: Govern de Catalunya]

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha nomenat Anna Vives Tarrés com a nova delegada de l’Executiu català a Andorra. Vives, és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i màster en Direcció de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management. També compta amb les diplomatures de postgrau en Lideratge i governança local de la Universitat Autònoma de Barcelona i en Tècniques i mitjans de comunicació de la Universitat de Lleida.

Durant la seva trajectòria professional, ha liderat equips en diferents disciplines, fonamentalment en els àmbits social i de la comunicació, tant del sector públic com privat. Aquesta trajectòria s’ha desenvolupat entre Catalunya i el Principat d’Andorra, país amb el qual, a banda de les relacions per motius laborals, manté una relació natural per la proximitat amb el seu municipi d’origen.

Vives ha estat vinculada professionalment a entitats del tercer sector del Principat i, en el seu pas per l’administració local catalana, ha treballat en projectes transfronterers com la comissió preparatòria de la candidatura conjunta entre Catalunya, Andorra i França a Patrimoni Mundial de la UNESCO sobre ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’, o l’organització dels Jocs Special Olympics, celebrats entre la Seu i Andorra la Vella.

Recentment, la seva activitat professional s’ha centrat en l’àmbit de la gestió en el sector de la comunicació, on ha dirigit l’Agència de Notícies Andorrana.

Anna Vives serà la delegada del Govern a Andorra per a un mandat de quatre anys. Escollida mitjançant un concurs públic convocat pel Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, Vives és la primera delegada del Govern a Andorra, i tindrà la funció de reforçar i ampliar les relacions entre el Govern de la Generalitat i les institucions andorranes.

La incorporació de Vives se suma a les recents de Paula Mèlich Bonet com a delegada del Govern al Brasil i de Mònica Castellà Pujadó com a delegada del Govern al Japó. Amb el nomenament de les delegades a Andorra, al Brasil i al Japó, el Govern català ja compta amb 20 representants a l’exterior repartides entre Europa (onze), Amèrica (quatre), Àfrica (tres) i Àsia (dues).