El PS, preocupat per la desinformació al Comú d’Encamp sobre l’aeroport de Grau Roig

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han mostrat la seva preocupació per la desinformació que impera en relació al projecte de l’aeroport de Grau Roig. D’una banda, el fet que el Comú encara no s’hagi pronunciat clarament al respecte els genera sorpresa, i, de l’altra, no entenen com un mes després d’haver tractat la qüestió en sessió de Comú, els cònsols encara esperen a ser informats.

Riba ha afirmat haver quedat “astorat, per no fer servir un altre qualificatiu”, per les declaracions que els cònsols d’Encamp van fer aquest dijous a la premsa en relació al projecte d’aeroport que es voldria construir a la zona de Grau Roig. I és que un mes després que ell mateix portés la qüestió al Consell de Comú que es va celebrar al març mitjançant una bateria de preguntes, els cònsols continuen sense posicionar-se i esperant que algú els contacti, els porti la documentació o “els informin d’alguna cosa”.

Riba també ha destacat que els cònsols hagin trigat més d’un mes per tornar a parlar del projecte, tot i que sense clarificar la seva posició. Per això Riba considera que la majoria “dona tombs en rodó, i pel sol fet de caminar es pensa que avança”.

En aquest sentit, els socialdemòcrates insten la majoria comunal a pronunciar-se clarament sobre aquest projecte, que al seu parer té un impacte “impressionant”, no només a nivell ambiental en aquella zona de la parròquia, sinó també a nivell econòmic, doncs afecta a una zona de concessió de les pistes d’esquí, “indiscutible motor econòmic de la parròquia”.