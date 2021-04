El 10è cicle Parlem d’Història proposa quatre conferències i dos visites guiades per la Seu d’Urgell

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, juntament amb l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), han organitzat per aquest mes de maig el ja clàssic cicle ‘Parlem d’Història’, que enguany celebra la seva desena edició, amb un programa que es compon de 4 conferències presencials i per streaming i 2 visites guiades per la ciutat. Les sis propostes culturals són gratuïtes.

El regidor de Patrimoni Cultural i Museus de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, remarca la importància del Parlem d’Història, “on investigadores i investigadors, principalment, locals, tenen l’oportunitat de donar a conèixer les seves recerques, acabades o en curs. Un esdeveniment que, sens dubte, ha esdevingut un clàssic dels dimecres al vespre de maig a la capital alturgellenca”.

Respecte a aquesta nova edició, Guàrdia manifesta que “enguany l’esperem amb moltes ganes per dos motius: primer, perquè després d’un 2020 molt complicat, on la crisi sanitària derivada de la pandèmia va obligar als organitzadors a anul·lar l’edició presencial i oferir-la telemàticament, creiem que la ciutadania té ganes d’assistir presencialment a les conferències, atès que aquest cicle ha aconseguit fidelitzar un públic nombrós i motivat per la recerca històrica, i això s’ha de mantenir i, si es pot, incrementar. I en segon lloc, perquè el cicle arriba la seva desena edició. Des d’aquí, doncs, aprofitem per felicitar a l’IECAU i l’Espai Ermengol per aquest aniversari, així com a les institucions, empreses, entitats i persones que l’han fet (i el fan) possible”.

Les conferències, en lloc de celebrar-se a l’Espai Ermengol com era habitual, en un context de pandèmia s’ha hagut de canviar d’ubicació i passaran a dur-se a terme a la sala Sant Domènec que disposa d’un major espai. Per a les persones que no puguin assistir presencialment a les conferències, s’oferirà la possibilitat de seguir-les per streaming al canal de YouTube de l’Espai Ermengol.

Per assistir presencialment a qualsevol de les quatre conferències caldrà fer inscripció prèvia a: agenda.laseu.cat/parlemdhistoria al ser l’aforament limitat per tal de respectar la distància entre persones. La mascareta és obligatòria i es disposarà de gel hidroalcohòlic per higiene de mans del públic assistent. Totes les conferències s’iniciaran a les vuit del vespre.

‘Un crim passional el 1699? Josep Pesquer i la forca del Firal’

El Parlem d’Història arrencarà aquest pròxim dimecres 5 de maig amb la conferència ‘Un crim passional el 1699? Josep Pesquer i la forca del Firal’, que presentarà Carmen Xam-mar.

Per dimecres 12 de maig tindrà lloc una nova conferència titulada ‘La Seu d’Urgell ara fa cent anys (1921-1923)’, a càrrec de Daniel Fité.

El dimecres 19 de maig serà el torn de Lluis Obiols i Daniel Vilarrúbias amb la conferència ‘Patrimoni festiu: els gegants de la Seu d’Urgell’. Aquesta conferència compta amb la col·laboració d ela Germandat de Sant Sebastià.

La darrera conferència serà el dimecres 26 de maig que anirà a càrrec de Carlos Guàrdia sota el títol ‘El cementiri municipal de la Seu d’Urgell: dos segles d’història’.

Dos visites guiades per la Seu d’Urgell

Com en cada edició del Parlem d’Història, aquest cicle de conferències es complementa en la realització dues de visites guiades per la Seu d’Urgell.

Per aquest any se n’han organitzat un parell: ‘La Seu d’Urgell en blanc i negre. Els carrers a través de l’objectiu’, a càrrec de Pilar Aláez, que tindrà lloc el dissabte 15 de maig, amb sortida des de l’Espai Ermengol a 2/4 de sis de la tarda. Aquesta visita s’emmarca en el Dia Internacional dels Museus que organitza l’International Council of Museums (ICOM).

La segona sortida tindrà lloc el dimecres 2 de juny sota el títol ‘Una passejada històrica per les institucions educatives de la Seu d’Urgell’ que serà guiada per diferents membres de l’IECAU, i s’iniciarà des de l’escola Albert Vives.

Per participar en aquestes sorties guiades també caldrà fer inscripció prèvia a: agenda.laseu.cat/parlemdhistoria

Portes obertes a l’Espai Ermengol

També coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat celebrarà del 15 al 18 de maig jornades de portes obertes de les seves instal·lacions.