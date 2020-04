El Govern català permet la represa d’algunes obres en carreteres i centres educatius de l’Alt Pirineu

El Govern català ha aixecat aquest dimarts la suspensió de determinades obres en algunes carreteres l’Alt Pirineu, com també en alguns centres escolars de la regió.

Segons ha explicat aquest dimarts al migdia la consellera de Presidència, Meritxell Budó, després de la reunió del Consell Executiu, “els contractes d’aquestes obres s’han declarat bàsics per dur-los a terme abans de finalitzar aquest 2020”. Es tracta, per exemple, de vies de transport afectades per temporals com el Gloria o bé de centres escolars que han d’estar a punt per començar el curs vinent amb classes presencials.

És per això que, pel que fa a equipaments educatius, s’ha autoritzat el Departament d’Ensenyament i l’empresa pública Infraestructures.cat a continuar o bé iniciar la tramitació d’aquestes obres menors de reforma, adequació i millora d’escoles i instituts de secundària. La mateixa mesura també s’ha aprovat per a determinades carreteres o escoles situades a les regions de Lleida i del Camp de Tarragona.