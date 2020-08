El centre de cria de la perdiu xerra es consolida i potencia aquesta espècie autòctona

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha visitat aquest dijous al matí el centre de cria de la perdiu xerra autòctona a Llumeneres, Sant Julià de Lòria, que va entrar en funcionament el 2016 gràcies al conveni de col·laboració entre el Ministeri i la Federació Andorrana de Caça i Pesca per a la reproducció en captivitat.

Calvó ha manifestat que aquest centre, a través del programa de reproducció, s’ha consolidat al llarg dels anys com a un punt essencial per a la potenciació d’aquesta espècie endèmica dels Pirineus (Perdix perdix hispaniensis), refermant la conservació de la biodiversitat del país. Precisament, la ministra i el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, han recordat que la finalitat de l’acord és fomentar la cria de la perdiu xerra i d’utilitzar-ne la producció per realitzar repoblacions cinegètiques i reforçaments poblacionals.

En aquest sentit, es destaca que actualment el centre lauredià compta amb 58 parelles reproductores i es preveu l’alliberament d’unes 350 perdius a la primera setmana de setembre d’enguany. Al llarg del mateix mes també està previst alliberar-ne unes 300 més en diferents punts del Principat, considerats adequats per a la seva adaptació en l’entorn salvatge.

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha posat en relleu la contribució del centre de cria “a la biodiversitat del nostre país”. “És un projecte consolidat en el qual el ministeri va creure des de l’inici”, ha afegit Silvia Calvó. Per la seva part, Cabanes ha celebrat “l’èxit del centre de cria de perdiu autòctona xerra”.