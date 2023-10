Dulce Pontes, protagonista de la 3a edició del cicle Transversals d’Escaldes

Valentí Closa – a l’esquerra- i al seu costat, a la taula, Quim Dolsa (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza la 3a edició del cicle Transversals, un espai creat per a afavorir l’intercanvi de coneixements i l’esperit crític. De fet, el cicle es defineix com la confluència de disciplines i de persones de procedències diverses on es genera un interessant espai de transformació i aprenentatge.

En aquesta ocasió, la protagonista del cicle és la cantant i compositora de fados Dulce Pontes, que participarà en una tertúlia amb la periodista musical de La Vanguardia, Maricel Chavarria (dijous 19 d’octubre, a les 19 hores, a la Sala d’actes del Comú).

Una xerrada que servirà per a fer un repàs a la trajectòria de l’artista portuguesa incidint en la trobada amb Ennio Morricone i els fruits d’aquest encontre cabdal. Dulce Pontes també oferirà el concert ‘Perfil’, un dels seus projectes més personals, on es mou entre el fado i la música popular portuguesa, alhora que s’obre al jazz i la música llatina. El concert serà divendres 20 d’octubre, a les 21.30 hores, a la Sala Prat del Roure.

La 3a edició del cicle Transversals també comptarà amb altres conferències que giraran a l’entorn de temàtiques com ara l’habitatge, el món rural, moviments ideològics i la cultura.

Així doncs, la creadora artística, divulgadora i generadora de pensament crític Vanesa Freixa oferirà una ponència que porta per títol ‘Ruralisme o barbàrie’ (dimecres 25 d’octubre, a les 19 hores, a la Sala d’actes del Comú), mentre que l’actriu Mercè Arànega portarà l’assaig de Michaela Murgia sobre la perillositat de la propagació dels moviments populistes d’ultradreta amb l’obra ‘Instruccions per fer-se feixista’ (dimarts 7 de novembre, a les 21.30 hores, a la Sala d’actes del Comú).

A més, l’arquitecte social i activista espanyol, Santiago Cirugeda, donarà una visió sobre l’arquitectura efímera, el reciclatge i les estratègies d’ocupació a través de la conferència ‘Construint amb la Crazy Army’ (dijous 9 de novembre, a les 19 hores, a la Sala d’actes del Comú), mentre que la xerrada del doctor en història de l’art Luís Vives-Ferrándis Sánchez, ‘Màquines que pinten soles i animals artistes: cultura visual en temps post humans’, girarà a l’entorn de la intel·ligència artificial i ajudarà a copsar les relacions entre imatge i cultura en diferents contextos culturals (dilluns 13 de novembre, a les 19 hores, a la Sala d’actes del Comú).

El conseller de Vida cultural, Valentí Closa, ha destacat que hi ha un eix que uneix les tres edicions de Transversals, que és l’arquitectura amable. I és que, aquest, és un tema que preocupa a la parròquia.

Les conferències i la representació teatral ‘Instruccions per fer-se feixista’ són gratuïtes mentre que el concert que oferirà Dulce Pontes té un preu de 20 euros.