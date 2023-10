Projecte Tàndem: 59 alumnes d’FP treballaran els reptes de 3 empreses

Els participants en la presentació del projecte Tàndem (Andorra Business)

El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i el director de Formació Professional, Formació d’Adults i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, han presentat aquest dijous, 5 de novembre, la vuitena edició del projecte Tàndem impulsat per Andorra Business i pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra.

Fins a finals d’any, 59 alumnes d’entre 16 i 17 anys, 12 docents i experts del sector empresarial treballaran conjuntament en buscar solucions als reptes de les tres empreses participants: Molines Patrimonis vol potenciar un entorn professional únic al país, eficient, rendible, sostenible i tecnològicament punter per a les empreses del futur; Nice Tech concienciar la població andorrana del valor de la fruita congelada; i Opció Grup, conèixer quines competències necessita el jovent per al món professional del futur i com arribar als joves per a desenvolupar-les.

Així, els alumnes hauran de fer recerca, anàlisi de l’empresa i del seu mercat. Després, desenvoluparan idees al voltant del repte amb tallers de creació, prototipatge, acceleradora i presentació davant d’un jurat. Guanyarà el grup que doni millor resposta als reptes plantejats.

En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha destacat que “el talent dels nostres joves és fonamental per a les empreses perquè aporta una barreja d’energia, creativitat i adaptabilitat a l’entorn laboral. La perspectiva fresca i les habilitats digitals poden millorar els negocis dels nostres empresaris”, i ha destacat que “per aquest motiu s’implica la comunitat educativa d’FP d’Andorra amb projectes innovadors que es desenvolupin a les empreses, potenciant el talent dels alumnes, augmentant les oportunitats laborals dels joves, i millorant la transferència de valor entre els centres d’FP i les empreses, i a la vegada, incrementant la seva competitivitat”.

Per la seva banda, el director de Formació Professional, Formació d’Adults i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha recordat que “Tàndem és un projecte molt interessant perquè confronta els alumnes en un entorn de reflexió empresarial. I és adient, perquè bona part d’aquests estudiants s’integraran en el mercat laboral amb certa immediatesa”, i ha afegit que “qualsevol àmbit col·laboratiu entre empresa i alumnat aporta un valor afegit al sistema educatiu i aporta al mateix temps una formació pràctica i directa als estudiants”.

Fins al moment 24 empreses ja han participat en les anteriors edicions del projecte Tàndem i el pròxim 19 de desembre tindrà lloc la final d’on sortirà l’equip guanyador.