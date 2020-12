Concert de la big bang Rufaca Folk Jazz Orchestra a la Seu d’Urgell

La Rufaca Jazz Folk Orchestra ferirà aquest pròxim diumenge 13 de desembre, a les sis de la tarda, un concert a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. Aquesta és una big band amb músics talentosos de l’Alt Pirineu que, de la mà de Sergi Vergés, interpretarà un repertori tradicional en clau de jazz.

La Rufaca Jazz Folk Orchestra, formada per més d’una vintena de músics, on hi destaquen els urgellencs Ivan Garriga, violí, tamborí de cordes a 5, Liv Hallum, acordió diatònic, i Ivan Caro, flabiol sec i tamborí, gralla dolça, ocarina, caramella, pandereta a 7, interpretaran peces tradicionals com el Cant de la Sibil·la, Jotes de Tuixén o Suite pirinenca, entre d’altres peces incloses en el programa musical d’aquest concert, totes elles a ritme jazzístic.

Les entrades per assistir al concert es poden comprar a: http://agenda.laseu.cat/cultura. El preu és de 10 euros, mentre que a taquilla tindran un cost de 12 euros.

Val a dir que aquest concert de la Rufaca Jazz Folk Orchestra estava programat per la Festa Major de la Seu d’Urgell, la qual a causa del brot de Covid-19, es va haver de suspendre. Des de l’Àrea de Cultura s’ha volgut recuperar aquest concert que ha quedat inclòs en la programació nadalenca de la Seu d’Urgell, El Món Màgic de les Muntanyes.