L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu té 52 casos actius de coronavirus

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 52 casos actius de coronavirus (10 ingressats al Sant Hospital i 42 aïllats a domicili), juntament amb 93 contactes directes no positius que segueixen la quarantena. Unes xifres allunyades del centenar de positius i dels més de 300 contactes confinats a què es va arribar ara fa un mes.

Pel costat negatiu, aquest començament de setmana hi ha hagut un repunt del risc de rebrot, que ara és a 328 punts (+29 respecte d’ahir dimarts). També ha pujat la velocitat de reproducció del virus, que se situa a 1,25 i per tant ara mateix supera clarament el límit recomanat d’1. En una situació semblant està el conjunt de l’Alt Urgell, on ambdós indicadors ara estan respectivament a 294 i a 1,12.

Des de la Fundació Sant Hospital han matisat que aquest augment es deu en part al balanç del cribratge poblacional dut a terme aquesta setmana passada a la Seu d’Urgell i a Oliana, els dos principals municipis de la comarca. A més a més, el centre mèdic valora com a molt important que el percentatge de positius detectat ha estat molt baix: a la Seu, només s’ha diagnosticat 5 contagis d’entre prop de 900 proves (0,58%); i a Oliana, tan sols se n’ha notificat un. En total, aquests darrers dies ja s’han fet 1.893 proves, a les quals s’hi afegiran les que es duen a terme des d’avui dimecres a Organyà i a Coll de Nargó.

Una altra dada positiva és que ara mateix el percentatge de positius en els tests duts a terme a l’Alt Urgell és molt baix, de només un 1,46%, i que a data d’avui no hi ha cap grup escolar confinat.