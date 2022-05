Andorra baixa del lloc 39 al 53 en el rànquing de llibertat de premsa de Reporters sense Fronteres

Els motius que addueix l’informe per qualificar la situació de “problemàtica” són la manca de pluralitat i les ingerències constants del poder polític i econòmic en uns mitjans majoritàriament en mans d’empresaris i banquers amb interessos.

Assegura que la mida petita d’Andorra contribueix a la mínima expressió de la fortalesa i independència dels qui es dediquen a la comunicació.

L’informe ressalta que la censura oficial no existeix però que hi ha un paisatge mediàtic dòcil pel poder i també diu que hi ha poca predisposició a la investigació dels escàndols financers del Principat. Segons Reporters sense Fronteres, el resultat és que hi ha una tendència a l’autocensura.

Per l’ONG, la influència de la banca és omnipresent al país i condiciona dràsticament les inversions en publicitat i, en conseqüència, la línia editorial de les publicacions. Tampoc ajuda, segons l’entitat, la tradició conservadora d’un país marcat per l’església catòlica i amb poc interès en debats socials plurals. Un exemple que posa l’estudi és que els periodistes no tenen accés per fer entrevistes a jutges, magistrats o altres membres d’un sistema judicial que titlla d'”arcaic”.