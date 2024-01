La Seu: El Refugi obre una campanya de micromecenatge a la plataforma L’Aixeta

Entrada de la llibreria El Refugi, de la Seu

La llibreria cooperativa El Refugi, ubicada al carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell, vol crear una comunitat àmplia de subscriptors i subscriptores que ajudin a desenvolupar les diferents activitats i línies d’acció en què treballa. Per a fer-ho, ha obert un compte a L’Aixeta, la plataforma catalana de micromecenatge continu on es connecta artistes o entitats culturals amb el seu públic, que es converteix en mecenes. Aquesta col·laboració, a diferència d’altres sistemes de finançament col·lectiu, és constant i, per tant, s’entén com una subscripció que es cobra mensualment mentre les persones mecenes hi volen participar.

El Refugi ofereix diversos nivells de suport econòmic amb recompenses. En primer lloc hi ha una opció des de 2 euros, amb la qual el Refugi ofereix un butlletí de novetats i recomanacions i converteix els mecenes en els primers a assabentar-se de tota la informació. En la col·laboració de 5 euros, es gaudeix d’un descompte del 5 per cent en la compra de llibres, mentre que amb 8 euros es compta amb el mateix descompte i també amb un 10 per cent de rebaixa en l’adquisició d’altres productes (música, art i tèxtil).

Per altra banda, es pot optar per aportar 10 euros, amb els quals els mecenes tenen l’entrada gratuïta als concerts i activitats de pagament que es desenvolupin a la llibreria de manera il·limitada. Finalment, hi ha l’opció que ‘Tria pensament crític’, en què per 20 euros es pot escollir cada mes un llibre de la botiga o, si la persona ho prefereix, que en triï un directament El Refugi.

Gràcies a aquesta iniciativa, la petita llibreria El Refugi busca seguir ampliant la seva tasca d’entitat cultural a la Seu d’Urgell. L’establiment cooperatiu, format per dues persones sòcies treballadores i més de trenta col·laboradors i col·laboradores, ofereix una agenda cultural setmanal fixa amb l’objectiu de dinamitzar el centre històric de la capital de l’Alt Urgell i facilitar la intercooperació entre diferents agents del territori.

Pel que fa a les iniciatives d’enguany, El Refugi vol seguir creixent i, en col·laboració amb diferents veïnes i entitats, ha endegat diverses iniciatives com el cicle de concerts ‘El Refugi Sonor’, el cicle ‘Dissidentxs, lluites en primera persona’ per a parlar sobre dissidències de gènere i transfeminisme, així com un taller d’escriptura.