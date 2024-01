Marxa exploratòria per a analitzar l’entorn des d’una perspectiva feminista a la Seu

Cartell anunciant la marxa exploratòria feminista a la Seu d’Urgell

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya organitza, dimarts vinent, 30 de gener, una marxa exploratòria a la Seu d’Urgell per a analitzar l’espai públic des d’una mirada feminista. L’activitat, no mixta i dinamitzada pel Col·lectiu Punt6, s’adreça a dones cis, trans i persones no binàries.

Per a participar-hi cal inscriure’s emplenant un formulari a Internet. La marxa, que s’allargarà de les sis a les vuit del vespre, tindrà com a punt de trobada l’Espai Ermengol (carrer Major, 8).

D’altra banda, durant el matí, a partir de les deu del matí i fins a les dues del migdia, el Centre Cultural les Monges acollirà també una formació dirigida a l’administració sobre urbanisme feminista, en què es debatran conceptes urbanístics des d’una perspectiva de gènere, eines per a la integració de la visió feminista a la pràctica, i exemples de projectes i situacions que inclouen la reflexió femenina. Alhora, es compartiran eines participatives per a integrar la perspectiva feminista al disseny dels espais.





Pla Nacional de Prevenció de les violències masclistes

La iniciativa forma part del Pla nacional de prevenció de les violències masclistes (2023-2025), que preveu l’elaboració d’una diagnosi a través de la realització de marxes exploratòries a 15 municipis de Catalunya i la creació d’una guia de recomanacions per als ens locals per tal de repensar els espais públics des de la perspectiva de la seguretat amb enfocament de gènere.